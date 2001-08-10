Южносахалинцев наградили знаками отличия ГТО

Сегодня в актовом зале администрации города Южно-Сахалинска в торжественной обстановке наградили знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителей областного центра, выполнивших в 2017 году нормативы со второй по 8 ступень (9 — 49 лет).

На церемонии награждения начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Елена Завязкина и директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг поздравили всех присутствующих с успешным выполнением нормативов и пожелали дальнейших успехов на пути к улучшению своих достижений, здоровья и новых побед, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Отдельно Елена Завязкина выделила сотрудников поисково-спасательного отряда МКУ «Управления по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска», которые выполняя свой ежедневный долг, связанный с риском для жизни, показывают не только мужество и силу характера, но и выполняя нормативы, доказывают свою отличную физическую форму и готовность к любым трудностям.

В течении 2017 года желающие получить знаки отличия проходили различные испытания — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание и отжимание, тест на гибкость, прыжок в длину, пресс, плавание, рывок гири и стрельба из пневматической винтовки.

- Узнал про комплекс ГТО сам и захотел выполнить нормативы на знак отличия, - рассказал преподаватель технологии СОШ №22 Сергей Карьяланен. - Самое сложное для меня было плавание, я два месяца упорно готовился к испытанию и в итоге выполнил на «золото». Теперь буду носить золотой знак и в школе своим ученикам и знакомым рассказывать, что это не сложно, нужно только поставить цель, а еще это полезно для здоровья.

Всего за прошлый год комплекс ГТО выполнили около 100 южносахалинцев и в текущем году специалисты муниципального центра тестирования МБУ «Спортивный город», судя по количеству заявившихся выполнить нормативы горожан, ожидают увеличения количества выполнивших испытания в несколько раз.

- Выполнить нормативы может практически каждый. При определенной подготовке можно даже претендовать и на золотой знак отличия. Большой плюс выполнение нормативов дает абитуриентам при поступлении в учебное заведение — за знак отличия ГТО даются дополнительные баллы, которые учитываются при зачислении в университет. Полезно выполнять нормативы и тем, кто большую часть своего рабочего времени проводит в сидячем положении и ведет малоподвижный образ жизни. Не подтянувшись ни разу или не добежав до финиша на несложной дистанции, человек не может не задуматься, как он дошел до такого состояния, а, задумавшись, с большой вероятностью обратит внимание на себя и займется совершенствованием своей подготовки, - рассказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг.

Для успешного выполнения нормативов комплекса «ГТО» всем желающим предстоит пройти всего 5 шагов. Сначала зарегистрироваться на официальном сайте, где можно ознакомиться с нормативами, которые соответствуют возрастной группе и получить индивидуальный номер участника. Затем на сайте или позвонив в муниципальный центр тестирования «МБУ «Спортивный город» по тел. 300-634 подать заявку на выполнение и пройти медицинскую комиссию в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере (ул.Хабаровская, д.29а), либо в медицинском учреждении по прописке места жительства для получения допуска к выполнению нормативов. Затем в назначенный день явиться в центр тестирования и пройти спортивные испытания. И наконец, в случае, успешного выполнения нормативов — получить свой знак отличия.

По всем возникшим вопросам в ходе регистрации, прохождения медицинской комиссии и выполнения нормативов специалисты МБУ «Спортивный город» всегда готовы оказать любую информационную поддержку по контактному телефону: 8 (4242) 300-634.