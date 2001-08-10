Делегация спортивной школы самбо и дзюдо вернулась из Японии на Сахалин

Делегация спортивной школы самбо и дзюдо вернулась из Японии, где проводила недельные сборы и участвовала в соревнованиях в городе Китами на острове Хоккайдо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Как рассказал руководитель делегации Евгений Шабашов, сахалинские спортсмены в составе Глеба Соловьева, Игоря Гатаулина, Егора Ролина, Савелия Голубева, Алексея Михайленко и Богдана Завадского сразу окунулись в жесткий режим сборов. Распорядок дня состоял из зарядки, основной тренировки с японскими специалистами, а также вечерним занятием - более двух часов борьбы в стойке и партере. Поучиться было у кого: на татами ребятам объясняли премудрости дзюдо президент федерации дзюдо города Китами Муто Хироси (7-ой дан), директор дворца спорта «Будокан» города Китами, где проходили тренировки, он же - президент додзё «Ренсинкан» - Сато Тосихару (7-ой дан), сенсэи братья Накадзава - Синъити (6-ой дан) и Тадаси (4 дан) и многие другие опытные тренера. Ребята на себе поняли, что такое тренировочный процесс в японском дзюдо с персональной работой тренера.

Также прошло два семинара, которые вёл специально прилетевший для этого из Токио начальник отдела обучения международного института дзюдо «Кодокан» Самэдзима Мотонари (8-ой дан). Первая тренировка с ним была посвящена главным целям обучения дзюдо - а это, прежде всего, формированию личности, способной жить в обществе, и только потом физическое развитие. Также много внимания было уделено основным понятиям в борьбе - выведению из равновесия и учикоми. На семинаре, вместе с нашими ребятами, участвовало более 60 человек из Китами и окрестных городов.

Утром следующего дня сенсэй Самэдзима провёл семинар уже только для сахалинцев. Темой семинара стали классический захват, заход в бросок, методика отработки техники в стойке. Также был проведен инструктаж правила внутри японских соревнований для детей младшей и средней школы, чтобы спортсмены могли принять участие в 40-м турнире по дзюдо среди мальчиков и девочек на кубок «Рэнсинкай» города Китами. Турнир проводился как в командном, так и в личном зачетах, но без весовых категорий и со слегка отличными от принятых в России правил. В командном турнире от каждой стороны участвует 12 спортсменов разных возрастов, начиная с 6 лет.

В сложнейшем турнире каждый участник получил бесценный опыт. В младшем возрасте особенно хорошо проявил себя Соловьев Глеб - он смог пройти два круга, выиграв оба поединка «иппонами», а в третьем пропустил бросок через спину на «вазаари» и не смог отыграться.

После турнира для сахалинцев тренеры «Рэнсинкай» во главе с Сато Тосихару провели еще несколько семинаров: по восстановлению и заминке после тренировки, боевому разделу дзюдо, занятиям в зале с весами. «Настолько полезно и интересно, что хочется остаться и поучиться еще немного», - так высказал свое отношение к занятиям Игорь Гатаулин.

Надо отметить, что визит сахалинских дзюдоистов на Хоккайдо вызвал большой интерес. Делегация встретилась с мэром города Китами господином Цудзи. Их визит вежливости к нему и участие в турнире освещалось в местной и региональной прессе. Ребят узнавали на улицах и подходили, чтобы поздороваться.

Бесценный опыт, приобретенный сахалинскими спортсменами должен помочь в их развитии. Впереди еще многие соревнования, и одно из основных - пятый турнир по дзюдо, посвященный приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзигоро. Он пройдет 16 сентября 2018 года в Южно-Сахалинске. Намечается приезд большого количества участников из Японии.