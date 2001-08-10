Для велосипедистов оборудовали кабинки на «Горном воздухе»

Велосипедистов-экстремалов ждут на сахалинском «Горном воздухе». Специально для них сотрудники службы канатных дорог комплекса дооборудовали 11 кабинок на дороге «Запад», чтобы велосипедисты могли перевозить своих «железных коней» внутри и не пачкать сиденья.

Напомним, на лето на горе внедрены специальные тарифы для велосипедистов. Можно купить 6, 10 или 14 подъемов и катать весь сезон. Сегодня на трассах еще лежит снег, наблюдаются даже отдельные горнолыжники и сноубордисты, но, конечно, их катание уже нельзя назвать комфортным.

«Горный воздух» напоминает всем гостям о необходимости соблюдения правил безопасного катания и особенно просит не мусорить.