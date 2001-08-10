Сахалинские дошколята улучшили свои результаты по нормативам комплекса ГТО

Детские сады Южно-Сахалинска изъявили желание повторно выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Так, ребятишки, не уложившиеся в норматив с первого раза, смогли наверстать упущенное и во второй раз пройти тестирование. Им предстояло улучшить свои результаты по прыжкам в длину с места, отжиманию от пола, подниманию туловища из положения лёжа, а также ещё раз проверить себя на гибкость. В испытаниях приняли участие более 30 дошколят. Благодаря интенсивным тренировкам в своих детских садиках многим из них удалось исправить положение и приблизиться к заветной цели – знаку отличия комплекса ГТО.

- Обожаю физкультуру, особенно люблю бег и прыжки. Упражнения ГТО мне тоже нравятся. Комплекс помогает быть сильным и здоровым, к тому же, если постараться, можно получить золотой значок, - сказал маленький Виталик из детсада №44 «Незабудка».

По словам руководителя регионального центра тестирования комплекса ГТО Виктора Пальшина, в целом малыши показывают хорошие результаты.

- Отрадно, что большинство из них имеют представление, что такое комплекс ГТО, для чего он нужен и какие даёт плюсы в будущем. Это говорит о том, что воспитатели и инструкторы по физкультуре не только выполняют с детьми упражнения, но и ведут разъяснительные беседы, что очень важно в работе с подрастающим поколением, - резюмировал Виктор Пальшин. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.