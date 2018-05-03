Трем сахалинским пловцам присвоено звание мастера спорта России

Министр спорта Российской Федерации П. А. Колобков подписал приказ № 57-нг «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Согласно этому приказу, на Сахалине стало на трех мастеров спорта больше. Почетное звание присвоено пловцам Артему Милешко, Денису Моденову и Софии Тутасовой. Заветный норматив островитяне выполнили в 2017 году.

Артем Милешко отличился в октябре на чемпионате ДФО в Хабаровске, установив попутно рекорд Сахалинской области на дистанции 200 метров брассом.

- Я долго шёл к этому, упорно тренировался. Поначалу меня опережал спортсмен на пятой дорожке, но на последнем круге я смог его обогнать. Соперники были очень сильные - лучшие на Дальнем Востоке. Я рад, что у меня всё получилось. Главное работать над собой, тогда можно покорить любую вершину, - сказал после финиша подопечный тренера Светланы Гилевой, узнав свой результат.

Денису Моденову и Софии Тутасовой мастерский норматив покорился на всероссийских соревнованиях в Астрахани, которые прошли в декабре.

София Тутасова проплыла 100 метров на спине за 1.04,40 секунды, а дистанцию вдвое короче – за 30,14 секунды. Подопечная тренеров Любови и Владимира Винокуренковых обновила рекорды области на обеих дистанциях, а на стометровке выполнила норматив мастера спорта.

Денис Моденов (тренер Виталий Винокуренков) на дистанции 200 метров на спине показал результат 2.05,46 секунды. Это не только выше норматива мастера спорта, но и новый рекорд островного региона.

Отметим, что сахалинские пловцы только в начале своего спортивного пути. Софии Тутасовой – 13 лет, Денису Моденову – 15, Артему Милешко – 16. Это позволяет надеяться, что их главные победы и рекорды еще впереди.