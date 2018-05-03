Тихоокеанское
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10:43, 03.05.18 | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет первенство области по дзюдо

5 мая в Южно-Сахалинске состоится первенство Сахалинской области по дзюдо. На татами выйдут сильнейшие юниоры островного региона не старше 21 года. Состязания пройдут в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1). Начало в 10:30. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сезон 2017-2018 года близится к завершению. Начиная с осени, сахалинские дзюдоисты не раз успешно выступали на соревнованиях различного уровня.

Первенство области – это хороший шанс для ведущих спортсменов показать болельщикам позитивную динамику своего мастерства, порадовать их красивыми бросками и эффектными приемами. А тем, кто только стучится в двери островной сборной, предстоящие соревнования помогут проявить себя перед тренерами и специалистами.

Организаторы ожидают, что на соревнования приедут дзюдоисты из нескольких муниципалитетов островного региона и приглашают болельщиков поддержать спортсменов. Вход свободный.

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