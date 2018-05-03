Воспитанников спортивной школы Корсакова поздравили с выпуском

Торжественная линейка, посвященная выпуску обучающихся детско-юношеской спортивной школы Корсакова, прошла в КДЦ «Океан». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В 2017/2018 учебном году спортивная школа выпустила 24 спортсмена отделений единоборств (тхэквондо, борьба самбо, вольная борьба), скоростно-силовых (лёгкая атлетика, лыжные гонки), сложно-координационных (спортивная гимнастика, прыжки на батуте и акробатической дорожке) и командных игровых видов спорта. Воспитанники школы неоднократно показывали отличные результаты на городских и областных соревнованиях, а также не раз приносили медали островному региону на дальневосточных и всероссийских соревнованиях.

Выпускной начался с презентации фильма о спортивной жизни ребят с самого старта их спортивной жизни. Далее спортсменов поздравили почётные гости, среди которых были не только представителей власти, городского собрания и бизнеса, но и заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодёжной политике Евгений Лотин, а также ветеран спорта Александр Моисеенко.

После напутственных слов приступили к награждению и вручению свидетельств об окончании спортивной школы. Первых наградили представителей сложно-координационных видов спорта Максима Брежнева, Екатерину Волошину и Даниила Кузнецова (тренер Лариса Закраевская).

Далее поздравительная эстафета перешла к воспитанникам отделения скоростно-силовых видов спорта по лёгкой атлетике и лыжным гонкам (тренеры Сергей Долгов и Андрей Каретников). Свидетельства и кубки выпускников вручили Данилу Мордовцеву, Евгению Луженкову, Дарье Кропачевой, Матвею Кожарову, Ивану Митрохину и Геннадию Гуринову.

Подарками также отметили выпускников отделения игровых видов спорта по футболу Максима Купавцева, Ярослава Негруц, Александра Одинокова, Анастасию Чермянинову (тренеры Сергей Руденко и Сергей Ярослов).

После на сцену пригласили воспитанников отделения единоборств по борьбе самбо (тренеры Евгений Булатов и Сергей Шаларь) и вольной борьбе (тренер Владимир Парохин). Свидетельства из рук мастера спорта России по вольной борьбе и рукопашному бою, чемпиона мира по смешанному боевому единоборству Евгения Лотина получили Артём Золотарёв, Тейитхан Колдошов, Евгений Ничиухин, Даниил Федорович, Дмитрий Чапышев, Анастасия Анисимова, Алеся Сёмина. Далее поздравления принимали спортсмены отделения единоборств по тхэквондо Александр Ван, Илья Субботин, Артём Школа, Валентин Чикунов (тренер Сергей Ли).

В завершении мероприятия чествовали тренеров - главных людей в жизни каждого спортсмена. Ведь именно они разглядели в каждом из них талант и сильные стороны, направив в нужное русло. Не оставили без внимания также и родителей, которые сделали огромным вклад в воспитании здорового подрастающего поколения и проявили активное участие в жизни спортивной школы.

Мероприятие сопровождалось показательными выступлениями спортсменов и танцевальных коллективов. Заключительным подарком для выпускников стала песня «Живи», в исполнении тренеров-преподавателей.