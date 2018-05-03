Сахалинка завоевала серебряную медаль первенства России по классическим шахматам

В Сочи завершилось первенство России по классическим шахматам среди юниорок до 21 года. Победительницей турнира стала Маргарита Потапова из Республики Крым, набравшая 6,5 очков из 9 возможных. На втором месте – Дарья Хохлова (Сахалинская область). Она отстала от представительницы Крыма на пол-очка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Перед заключительным туром в верхней части турнирной таблицы интрига закрутилась до предела. И только победа в партии могла гарантировать сахалинской шахматистке одну из наград.

- Моя соперница Екатерина Дьяконова из Москвы, игравшая черными, избрала редкий дебютный вариант. Я к нему готовилась, но отступление её коня на начальное поле поставило меня в тупик. Впрочем, этот ход оказался неплохим. Возможно, я играла неточно. Позиция долго оставалась примерно равной. Чёрные надвинули пешки на ферзевом фланге, я - на королевском. Чтобы пробить оборону соперницы, я попыталась пожертвовать пешку, но она не приняла жертву. Затем чёрные неправильно оценили позицию, разменяв ферзей и вскрыв королевский фланг. В итоге это привело к моему перевесу. Вскоре я выиграла пешку, но Екатерина быстро её отыграла, и мы перешли в лучшее для меня ладейное окончание. Я посчитала, возможно, от волнения, что оно равное и предложила ничью, учитывая тот факт, что другая претендентка на попадание в тройку Александра Мальцевская имела проигранную позицию. Но Екатерина от ничьей отказалась, что меня удивило, потому что мне было неясно, как она собирается выигрывать. Прошло несколько ходов, и я внезапно обнаружила план выигрыша. Тут уже соперница сама предложила ничью, но было поздно. И я без больших проблем выиграла ладейный эндшпиль, - прокомментировала победную партию Дарья Хохлова.

Дарья прошла турнир (в нем приняли участие десять сильнейших шахматисток страны этой возрастной группы) без поражений. В ее активе 3 победы и 6 ничьих (причем, две победы она одержала в двух заключительных турах). Результат +3 принес ей серебряную медаль и значительную прибавку в рейтинге (+45 пунктов ЭЛО).

- Турнир был очень тяжёлым и нервным. Но я рада тому, что сумела показать столь высокий результат. Считаю второе место на первенстве России среди юниорок своим главным на данный момент достижением, - подвела итог своего выступления сахалинская шахматистка.