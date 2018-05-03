Островные спортсмены завоевала 5 медалей на отборочных соревнованиях во Владивостоке
Во Владивостоке состоялись традиционные соревнования среди дальневосточных ДЮСШ и СДЮСШОР по легкой атлетике «Приморская весна». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, турима и молодежной политики области.
В турнире приняли участие воспитанники дальневосточных спортивных школ 2001-2002 годов рождения, в том числе сахалинские спортсмены, учащиеся СШ летних видов спорта, им. Э.М. Комнацкого. В состав команды вошли Александр Кузьмин, Алиса Платонова (тренер Наталья Шапкина) и Кристина Титаева (тренер Алексей Жижикин).
По итогам двухдневных соревнований островные спортсмены завоевала 5 медалей.
Александр Кузьмин дважды стал серебряным призером соревнований, в дисциплинах 100 м (10,9 сек) и 200 м (23 сек). Алиса Платонова завоевала золото в беге на 400 м (1.02,5 сек), а на дистанции вдвое короче остановилась в одном шаге до пьедестала. Кристина Титаева внесла в копилку сахалинской сборной еще две награды серебряного достоинства. На стометровке девушка показала второй с результатом 12,5 сек, а на 200 м – 26,6 сек.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:47 28 Апреля На Сахалине прошла конференция по безопасности ИТ-сферы
14:57 28 Апреля В Южно-Сахалинске приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций
17:44 28 Апреля Сахалинские дошколята улучшили свои результаты по нормативам комплекса ГТО
10:51 28 Апреля "Сахалин" с крупным счетом обыграл "Смену"
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
- 14:19 Вчера В восьмом микрорайоне Южно-Сахалинска готовят несколько стройплощадок
- 12:09 Вчера Сахалинская команда ветеранов волейбола стала победителем турнира «Шмаковская весна»
- 10:12 Вчера Многодетная семья погорельцев из Дальнего получила временное жилье
- 16:17 3 Мая В Северо-Курильске в этом году начнут строить современную школу на 300 учащихся
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?