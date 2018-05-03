Островные спортсмены завоевала 5 медалей на отборочных соревнованиях во Владивостоке

Во Владивостоке состоялись традиционные соревнования среди дальневосточных ДЮСШ и СДЮСШОР по легкой атлетике «Приморская весна». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, турима и молодежной политики области.

В турнире приняли участие воспитанники дальневосточных спортивных школ 2001-2002 годов рождения, в том числе сахалинские спортсмены, учащиеся СШ летних видов спорта, им. Э.М. Комнацкого. В состав команды вошли Александр Кузьмин, Алиса Платонова (тренер Наталья Шапкина) и Кристина Титаева (тренер Алексей Жижикин).

По итогам двухдневных соревнований островные спортсмены завоевала 5 медалей.

Александр Кузьмин дважды стал серебряным призером соревнований, в дисциплинах 100 м (10,9 сек) и 200 м (23 сек). Алиса Платонова завоевала золото в беге на 400 м (1.02,5 сек), а на дистанции вдвое короче остановилась в одном шаге до пьедестала. Кристина Титаева внесла в копилку сахалинской сборной еще две награды серебряного достоинства. На стометровке девушка показала второй с результатом 12,5 сек, а на 200 м – 26,6 сек.