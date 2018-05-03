Юные сахалинские хоккеисты во второй раз стали победителями на подмосковном турнире
В конце апреля в подмосковном городе Щербинка состоялся турнир по хоккею среди игроков в возрасте 11-12 лет на призы комплекса «Южный лед», сообщили в «Кристалле».
Соревнования объединили восемь команд из городов Московской области и Южно-Сахалинска. Островной регион во второй раз отправилась представлять команда «Кристалл 2006». В прошлом году наши хоккеисты завоевали главный трофей «Южного льда», став лучшими среди десяти команд.
В этот раз воспитанники тренера Константина Пятакова снова не оставили соперникам шансов на победу. Команда «Кристалл» стала лучшей в группе, а затем игрокам не составило труда завоевать золото турнира. В финальной игре с командой «Крылья» из Лобни «Кристалл» победил со счетом 4:2. Во многом, это заслуга Константина Воросова, который стал лучшим игроком матча.
По итогам турнира самыми результативными игроками признаны Егор Листвин, Артем Лейченко и Дмитрий Богданов из команды «Кристалл». На счету спортсменов больше всего забитых шайб и очков.
На трофее «Юного льда» хоккеисты решили не останавливаться. В данный момент воспитанники Константина Пятакова держат курс в Белгородскую область, где 3 мая стартует турнир среди юношей 2006 года рождения. На Сахалин хоккеисты «Кристалла» вернутся 8 мая.
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