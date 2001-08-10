Сахалинская команда ветеранов волейбола стала победителем турнира «Шмаковская весна»

В Приморском крае состоялся традиционный ветеранский турнир по волейболу «Шмаковская весна». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году в мужском турнире «50+» выступали семь команд. Сначала они сыграли в подгруппах. В подгруппе «А» Уссурийск опередил волейболистов из Якутии и Лесозаводска. А в подгруппе «Б» первенствовал «Сахалин». Следом за ним – Находка, Владивосток и Кировское.

- В полуфинале Уссурийск на тай-брейке выиграл у Находки. Нашим соперником была команда из Якутии. Она впервые приехала на ветеранский турнир. Состав у нее был очень хороший, они привлекли трех мастеров спорта СССР. Тем не менее, мы выиграли у нее в двух партиях, - рассказал игрок «Сахалина» Сергей Кирсанов.

В итоге золотые медали оспаривали прошлогодние финалисты «Сахалин» и Уссурийск. В 2017 году победу праздновал Уссурийск. В этот раз «Сахалин» сумел взять реванш.

В первом сете островитяне проиграли 19:21 (ветераны играли партии до 21 очка). Во втором «Сахалин» восстановил равновесие в матче (21:16), а в решающей партии счет был – 15:6.

Обладателями наград за первое место стали игроки «Сахалина» Игорь Кутайбергей, Леонид Васильев (он, к слову, был признан лучшим игроком турнира), Геннадий Титеев, Георгий Никонов, Константин Приходько, Бабир Исмаилов, Игорь Стасюк и Сергей Кирсанов.