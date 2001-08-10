Команда ВЦ «Сахалин» нанесла поражение сборной Карелии на первенстве России по волейболу
В Воронеже продолжается первенство России по волейболу среди команд девушек 2002-2003 г.р. «Надежда». Накануне участницы сыграли матчи второго игрового дня предварительного этапа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Команда ВЦ «Сахалин», которая выступает в подгруппе «Г», противостояла сборной Республики Карелия. Судьба упорного матча решилась только на тай-брейке. В пятой партии подопечные тренера Марины Захаровой были хладнокровнее и точнее своих соперниц, и в итоге добились победы – 3:2 (25:17, 18:25, 17:25, 25:12, 15:12).
В другом матче дело также дошло до тай-брейка, и Москва нанесла поражение команде Воронежской области – 3:2.
Напомним, что на предварительном этапе участницы (их 13) распределены на четыре подгруппы. По итогам предварительных баталий определится восьмерка команд, которая продолжит борьбу за награды (по две сильнейшие из каждой подгруппы). Остальные сыграют в турнире за 9-13 место.
Сегодня пройдут заключительные игры предварительного этапа. Москва, имеющая две победы и обеспечившая себе путевку в финальную восьмерку, сыграет с Республикой Карелия. ВЦ «Сахалин» будет соперничать с Воронежской областью. Победитель этой игры продолжит борьбу за медали, а проигравший сыграет в турнире за 9-13 место.
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