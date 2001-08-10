Областные соревнования по легкой атлетике пройдут в Южно-Сахалинске

Региональный чемпионат и первенство по легкой атлетике стартуют в Южно-Сахалинске. В областном чемпионате и первенстве по легкой атлетике примут участие более 200 сильнейших спортсменов в возрасте от 13 до 20 лет из Макарова, Поронайска, Тымовского, Анивы, Корсакова, Холмск Долинска и Южно-Сахалинска.

В первый день соревнований будут разыграны медали в беге на 100 м , 400 м, 1500 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами у мальчиков и в толкании ядра.

На следующий день сахалинцы будут соревноваться на дистанциях 200 м, 800 м, 3000 м, 500 м, 400 м с барьерами, а также в метании копья и прыжках в длину с разбега. Заключительным видом испытаний станет мужская и женская эстафеты 4 по 100 м.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда области, которая будет отстаивать честь островного региона на Дальневосточных соревнованиях в Хабаровске с 18 по 20 мая.