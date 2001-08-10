Сахалинский легкоатлет стал пятым в волгоградском марафоне
Впервые за более чем 30-летний период сахалинский спортсмен принял участие в официальном марафоне. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В преддверии Дня Победы, в Волгограде состоялся 30-й Волгоградский марафон –Первенство России по марафонскому бегу. Трассу длиной 42 км 195 м преодолели 75 спортсменов из 32 регионов страны.
Впервые за долгое время на марафонскую дистанцию вышел сахалинский спортсмен. Олег Сергеев – известный островной легкоатлет, кандидат в мастера спорта, за плечами которого неоднократные выступления и победы на региональных и всероссийских первенствах.
- Специализируется спортсмен на длинных дистанциях – 3000 м, 5000 м, 10000 м. По итогам прошлых двух сезонов Олег является лучшим на Дальнем Востоке среди спортсменов до 23 лет в беге на 3 км. Два года назад становился призером Первенства России по кроссу, и входил в состав сборной России. Сейчас переключился на более длинные дистанции, и в этом году впервые принял участие в марафоне, - отметила тренер спортсмена Наталья Шапкина. – Для нас, и в целом для легкой атлетики региона это огромное достижение, если учесть, что около 30 лет никто из сахалинцев не заявлялся на марафонские дистанции. Олег показал на что способен, и вошел в пятерку лучших марафонцев страны до 23 лет.
Олег Сергеев преодолел 42 км 195 м за 2:31:17. Как признается сам спортсмен, марафон очень непредсказуемая дистанция, когда тело говорит остановиться, но разум продолжает двигать вперед.
- За 10 лет профессиональной карьеры я пробежал огромное количество соревнований, но этот день я запомню на всю жизнь, - отметил спортсмен-марафонец. – Первую половину я преодолел очень легко и свободно, но на 28 км началось то, чего я совсем не ожидал. Из-за того, что очень хотелось попасть в призеры, я начал не по силам быстро, и к этому километру силы начали покидать, а впереди еще 14 км. Они оказались решающими, я добежал на «волевых», потому что мне сказали, что весь Сахалин за меня болеет.
Теперь для спортсмена наступил долгожданный период восстановления. Сейчас Олег находится на Сахалине, иготовится принять участие в Первенстве Дальнего Востока, которое пройдет с 18 по 20 мая в Хабаровске.
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