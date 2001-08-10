Сахалинка примет участие в волейбольном турнире Лига Наций
15 мая в Екатеринбурге стартует первый этап Лиги Наций. Волейбольный турнир женских сборных национальных команд пройдет впервые. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Накануне тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав национальной команды на эти состязания. В шорт-лист включена 21 волейболистка. Среди них – связующая Елена Новик, которая в сезоне 2017-2018 года выступала за «Сахалин».
В Лиге Наций примут участие 16 команд. На предварительном этапе они сыграют по туровой системе.
Россия первый тур проведет в Екатеринбурге с 15 по 17 мая (ее соперники – Аргентина, Нидерланды. Таиланд), второй – в южно-корейском Сувоне с 22 по 24 мая (Корея, Германия, Италия), третий – в сербском Кралево с 29 по 31 мая (Сербия, Бельгия, Турция), четвертый – в китайском Цзяньмыцне с 5 по 7 июня (Китай, Бразилия, США), пятый – в польском Валбжихе с 12 по 14 июня (Польша, Доминикана, Япония).
В финал, который пройдёт с 27 июня по 1 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая на правах его организатора.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:26 Сегодня Сахалинка примет участие в волейбольном турнире Лига Наций
11:55 Сегодня Футбольный турнир детских команд стартовал в Южно-Сахалинске
12:39 Сегодня Сборная Сахалинской области по кендо стала победителем первенства России
12:42 Сегодня Рособрнадзор опубликовал видеоролики о подготовке к ЕГЭ
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
10:06 3 Мая «Варяг» и «Ракета» из Южно-Сахалинска стали победителями детского турнира по волейболу
- 10:45 3 Мая В Южно-Сахалинске прошел региональный форум «Единая Россия. Направление 2026»
10:08 3 Мая Сахалинские волейболистки выиграли открытое первенство Комсомольска-на-Амуре
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
- 12:42 Сегодня Рособрнадзор опубликовал видеоролики о подготовке к ЕГЭ
- 12:39 Сегодня Сборная Сахалинской области по кендо стала победителем первенства России
- 11:55 Сегодня Футбольный турнир детских команд стартовал в Южно-Сахалинске
- 14:19 4 Мая В восьмом микрорайоне Южно-Сахалинска готовят несколько стройплощадок
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?