Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2018
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"Сахалин" с крупным счетом обыграл "Смену"
11:26, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка примет участие в волейбольном турнире Лига Наций

15 мая в Екатеринбурге стартует первый этап Лиги Наций. Волейбольный турнир женских сборных национальных команд пройдет впервые. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Накануне тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав национальной команды на эти состязания. В шорт-лист включена 21 волейболистка. Среди них – связующая Елена Новик, которая в сезоне 2017-2018 года выступала за «Сахалин».

В Лиге Наций примут участие 16 команд. На предварительном этапе они сыграют по туровой системе.

Россия первый тур проведет в Екатеринбурге с 15 по 17 мая (ее соперники – Аргентина, Нидерланды. Таиланд), второй – в южно-корейском Сувоне с 22 по 24 мая (Корея, Германия, Италия), третий – в сербском Кралево с 29 по 31 мая (Сербия, Бельгия, Турция), четвертый – в китайском Цзяньмыцне с 5 по 7 июня (Китай, Бразилия, США), пятый – в польском Валбжихе с 12 по 14 июня (Польша, Доминикана, Япония).

В финал, который пройдёт с 27 июня по 1 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая на правах его организатора.

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