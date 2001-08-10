Футбольный турнир детских команд стартовал в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начался детский футбольный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали 11 команд, которые выявят победителей и призеров по двухступенчатой схеме.

Сначала футболисты сыграют предварительный этап в трех подгруппах, где определят восьмерку сильнейших. Затем состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, а также матчи за первое и третье место. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Накануне участники провели 11 матчей. В подгруппе «А» гиперрезультативность продемонстрировала команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2007». В ее активе две сверхубедительные победы. Она разгромила ОГАУ «ФК «Сахалин-2008» (10:1) и ОГАУ ФК «Сахалин-2008-3» (36:0). В этой же подгруппе Ноглики нанесли поражение футболистам ОГАУ «ФК «Сахалин-2008-3» со счетом 5:1.

В подгруппе «Б» состоялась одна игра. ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» выиграло у Долинска – 3:2.

А вот в подгруппе «В» уже подведены итоги. Здесь первенствовали футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин-2008-2», набравшие 6 очков. На их счету победы над ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-3» (4:1) и ОГАУ «ФК «Сахалин-2008-4» (11:1). Вторую путевку в четвертьфинал завоевало ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-3», одолевшее ОГАУ «ФК «Сахалин-2008-4» (4:1).

Сегодня в рамках турнира, проходящего в СК «Олимпия-Парк», состоятся шесть матчей.

12:00. Подгруппа «А». ОГАУ «ФК «Сахалин-2008» - ОГАУ «ФК «Сахалин-2008-3».

12:00. Подгруппа «А». ОГАУ «ФК «Сахалин-2007» - Ноглики.

12:50. Подгруппа «Б». ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2» - Поронайск.

13:40. Подгруппа «Б»: Долинск – Корсаков.

14:10. Подгруппа «Б». Долинск – Поронайск.

14:10. Подгруппа «Б». Корсаков – ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-2».