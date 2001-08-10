Сборная Сахалинской области по кендо стала победителем первенства России

В Москве в Спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось первенство России по кендо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В соревнованиях приняли участие команды из 20 регионов страны. Честь Сахалинской области отстаивали члены юниорской сборной команды в составе: Ри Те Су (2 дан, 1 разряд) – серебряный призер первенства России 2017 года, бронзовый призер X Всероссийских юношеских игр БИ. Хван Даниил (2 дан, 1 разряд) - серебряный призер первенства России 2017 года, серебряный призер X Всероссийских юношеских игр БИ, бронзовый призер первенства ДФО 2017. Клюев Леон (2 дан, 1 разряд) - серебряный призер первенства России 2017 года, победитель X Всероссийских юношеских игр БИ, победитель первенства ДФО 2017, победитель Дальневосточных игр БИ 2018. Ким Ман Ок (2 дан, 2 разряд) - победитель X Всероссийских юношеских игр БИ, бронзовый призер первенства ДФО 2017

Первый поединок островные спортсмены провели с командой Ивановской области со счетом 3:0 минуя ¼ финала (по результатам жеребьевки) вышли в полуфинал, где встретились с тройкой Санкт-Петербурга. В основное время поединков по количеству побед и иппонов счет стал равным. Для решающего поединка, каждая команда должна была назначить представителя “daihyo” , при этом поединок проводился до первого победного очка. Команду Санкт-Петербурга представил Чемпион Европы 2017 года, КМС, Константин Корнетов, от команды Сахалинской области выступил Леон Клюев. Поединок получился затяжным и очень напряженным. В течение 17 минут спортсменам никак не удавалось нанести победный удар. В итоге Леону удалось заработать иппон, который вывел Сахалинскую команду в финал соревнований, где за титул победителей первенства сахалинцы поборолись со сборной Приморского края. Основной состав команды в финале: senpo Леон Клюев, chuken Ким Ман Ок, taisho Даниил Хван, запасной Ри Те Су.

Леон Клюев завершил поединок победой со счетом 2:0, Ким Ман Ок 1:0, Даниил Хван закончил поединок с равным счетом 1:1. В итоге с командным счетом 2:0 сборная Сахалинской области стала победителем первенства России по кендо 2018.