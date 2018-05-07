Школа зимних видов спорта приглашает южносахалинцев сдать ГТО

12 и 26 мая в школе зимних видов спорта Южно-Сахалинска готовы принять норматив комплекса ГТО: метание спортивного снаряда(гранаты). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте, получить индивидуальный номер, пройти медицинский осмотр и предоставить справку. Регистрация участников начнется в 9:40. Прием нормативов начнется в 10:00. Выполнение норматива комплекса ГТО состоится на стадионе школы зимних видов спорту по адресу: ул. Горького,7/1.