Тихоокеанское
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15:00, 07.05.18 | Новости спорта Сахалина и Курил

Школа зимних видов спорта приглашает южносахалинцев сдать ГТО

12 и 26 мая в школе зимних видов спорта Южно-Сахалинска готовы принять норматив комплекса ГТО: метание спортивного снаряда(гранаты). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте, получить индивидуальный номер, пройти медицинский осмотр и предоставить справку. Регистрация участников начнется в 9:40. Прием нормативов начнется в 10:00. Выполнение норматива комплекса ГТО состоится на стадионе школы зимних видов спорту по адресу: ул. Горького,7/1.

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