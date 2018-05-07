Волейболисты из Анивы выиграли турнир детских команд, посвященный Дню Победы

В Южно-Сахалинске прошел открытый волейбольный турнир ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» среди детей 2008-2009 г.р., посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мячи в руки взяли игроки девяти команд, представлявших Аниву, Долинск, Корсаков и островную столицу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Это самые юные спортсмены. Они только начали учиться волейболу, поэтому пока мальчики и девочки играли вместе. На предварительном этапе участники были разделены на три подгруппы по три команды, а затем состоялись финалы за 1-3, 4-6, 7-9 место, - пояснила педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.

В итоге в главном финале первенствовала команда из Анивы (тренер Жанна Егорова). На втором месте – «Солнце» (тренер Марина Захарова), на третьем – «Сахалин» (тренер Елена Дробот). Матчи этого мини-турнира, как и полагается финальным, получились очень упорными и непредсказуемыми. Судьба каждого из них решилась только на тай-брейке.

В турнире за 4-6 место лучше всех проявил себя «Вымпел», выигравший у «Спарты» и «Весны». «Спарта», в свою очередь, одолела «Весну» и заняла пятое место. «Весна» осталась на шестом.

Три команды набрали одинаковое количество очков в турнире за 7-9 место. Организаторам пришлось считать разницу выигранных и проигранных партий, чтобы расставить участников по местам. Арифметические подсчеты вывели на седьмое место «Викторию». «Сахалин-2» финишировал восьмым, а «Апельсин» замкнул таблицу участников.