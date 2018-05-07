Победители регионального первенства по легкой атлетике представят область на Дальневосточных соревнованиях

Чемпионат и первенство Сахалинской области по легкой атлетике состоялись в минувшие выходные на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В ежегодном турнире приняло участие более 200 сильнейших легкоатлетов из Макарова, Поронайска, Тымовского, Анивы, Корсакова, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска в возрасте от 14 до 21 года.

В первый соревновательный день были разыграны медали в шести легкоатлетических дисциплинах. Победителями на 100-метровой дистанции стали Анатолий Ерофеенко из Поронайска, Анастасия Андреева, Кристина Титаева (представительницы СШ ЛВС), Юлия Сухобокова из Анивы. На дистанции вдвое длиннее первенствовали Анатолий Ерофеенко, Лидия Басенкова из Корсакова, Кристина Титаева и Анастасия Сухобокова.

Дистанция 400 метров покорилась Егору Эберле из Корсакова и Полине Толсташевой из областного центра. В барьерном беге на дистанции 100 метров не было равных южносахалинкам Елизавете Крышиной и Екатерине Рощиной.

Лучшими на самой длинной из заявленных дистанций стали Никита Гусев, Юрий Кашпурович и Ильяс Нургалиев. Все спортсмены являются воспитанниками спортивной школы летних видов спорта.

Также в первый день определились победители в толкании ядра. Ими стали Вероника Корсун из Макарова, Валерия Колодяжная из областного цента и Елизавета Безбах из Холмска. У юношей золото завоевали макаровчанин Дмитрий Зимин и южносахалинец Владислав Гаврилов.

Второй день соревнований также оказался не менее насыщенным на дисциплины. Спортсмены состязались в беге на 800 м, 400 м с барьерами, а также в метании копья и прыжках в длину с разбега. Заключительным видом испытаний стала мужская и женская эстафеты 4 по 100 м.

На 800-метровке не было равных Максиму Егорову, Валентине Перелыгиной, Марии Метраковской и Анастасии Киреевой (все – Южно-Сахалинск). На дистанции 400 метров с барьерами золотые награды достались Анастасии Яцечко, Екатерине Рощиной и Светлане Кузьминой.

У копьеметателей лучшими стали Данил Науменко, Владислав Гаврилов и Вадим Бубнов, среди девушек отличились Елизавета Карандаева, Валерия Колодяжная и Анастасия Чермянинова.

В длину лучше всех прыгнули южносахалинка Анастасия Андреева, Любовь Доценко из Тымовского, макаровчанин Дмитрий Зимин, Артур Гусев из Долинска и Руслан Фаткин.

Золотые медали на самой длинной дистанции турнира завоевала Никита Гусев и Юрий Кашпурович из областного центра, а также Дарья Мерзлякова и Ульяна Добровольская.

Заключительным и самым эмоциональным видов испытаний для спортсменов стала эстафета. На старт вышло 5 женских команд и 6 мужских. Среди юношей лучше и быстрее всех преодолели 4*100 м дистанцию южносахалинцы Родион Фоменко, Дмитрий Толстых, Максим Егоров и Данил Нетяго. У девушек впереди оказались также представительницы областного центра Александра Понизович, Кристина Титаева, Катерина Рощина и Алиса Платонова.

В скором времени победители отправятся на первенство и чемпионат Дальнего Востока по легкой атлетике в Хабаровск, где будут отстаивать честь островного региона, и бороться за право выступить на первенстве страны.