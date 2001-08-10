Сахалинские хоккеисты стали серебряными призерами турнира в Белгородской области

Хоккейная команда «Кристалл» из одноименного дворца спорта в Южно-Сахалинске завершила выступление на турнире в городе Шебекино Белгородской области.

Как сообщили во дворце спорта, в течение двух недель спортсмены находились за пределами родного острова, участвуя в соревнованиях. Воспитанники Константина Пятакова уже успели завоевать золото на подмосковном турнире, после чего сразу отправились проверить силы на следующие состязания.

В шебекинских соревнованиях приняли участие команды игроков в возрасте 12 лет из Калининграда, Губкина, Боброва, Белгорода, Воронежа, Шебекино и Южно-Сахалинска.

Сахалинский «Кристалл» победно начал выступление и успешно провел шесть матчей, уступив лишь соперникам из Калининграда. Досадного поражения 6:3 хватило, чтобы оказаться в шаге от главного трофея. В результате золото турнира завоевала «Янтарная звезда» из Калининграда. Серебро у хоккеистов «Кристалла». На третьем месте хозяева соревнований – команда «Айсберг» из Шебекино.

Приятным дополнением к серебряной награде команды стало поощрение двух участников «Кристалла». По результатам соревнований судьи отметили специальными призами игроков команды «Кристалл». Так, лучшим защитником турнира признан Владислав Игнатенко, а лучшим вратарем – Евгений Ткаченко.