В ближайшие выходные состоится открытый чемпионат Южно-Сахалинска по быстрым шахматам
12 и 13 мая пройдет открытый чемпионат Южно-Сахалинска по быстрым шахматам, посвященный памяти Андрея Крюкова. Участникам предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
- Регистрация шахматистов начнется 12 мая в 11:00. В 12:00 – начало турнира. Контроль времени – 15 минут на партию + 10 секунд за каждый ход, - пояснил исполнительный директор РОО «Сахалинская шахматная федерация» Виталий И.
Андрей Крюков, в память которого проводится турнир, был одним из сильнейших шахматистов Сахалинской области, пять раз выигрывал чемпионат островного региона. 20 марта 2011 года он ушел из жизни во время очередной партии…
- Впервые выиграв чемпионат Сахалинской области в 1977 году, он в следующее десятилетие стал одним из безусловных лидеров шахмат на нашем острове. В эти годы выработался и стало известно его шахматное кредо. Главным в игре Андрея Крюкова была огромная вера в творческое содержание позиций, в поиск удивительных скрытых ресурсов до последних ходов в партии. Иногда длительные раздумья над сутью позиций приводили его в страшные цейтноты, когда у него оставались считанные секунды на десятки ходов. Тем не менее, долгое время, пока не начал сказываться возраст, он в таких цейтнотах находил очков больше, чем терял. Партнеры зачастую не осознавали, что эти цейтноты вызваны вовсе не слабостью или нерешительностью, а усиленной работой над проникновением в тайны позиции, и раз за разом терпели неожиданные, но вполне заслуженные поражения, несмотря на запас времени и, казалось бы, неплохие позиции. Еще со сравнительно молодого возраста и до самых последних дней он уделял огромное внимание тренерской работе. Десятки шахматистов Сахалина обязаны ему ростом своего мастерства, - поделился воспитаниями об Андрее Крюкове один из сильнейших шахматистов острова международный мастер Алексей Романов.
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