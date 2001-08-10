Южно-сахалинцы приближаются к выходу в плей-офф на чемпионате области по хоккею

На Сахалине продолжается борьба за выход в плей-офф чемпионата и первенства области по хоккею среди любительских команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования стартовали 31 марта. В борьбу за звание чемпионов вступили 20 хоккейных дружин из 6 районов островного региона. Турнир проходит по круговой системе, по итогам будет определена команда победитель. Уже в июне сильнейшие поборются за главный приз - Кубок губернатора Сахалинской области.

По результатам последних игр лидерство в первой лиге турнирной таблицы сохраняет южно-сахалинская команда «Корпус» (12 очков) обыгравшая макаровскую «Викторию» со счётом 11:4 (2:2; 5:2; 4:0). Также радость победы разделили «Морские Львы» из Холмска, одолев троицкий «Авангард» с результатом 5:1 (0:0; 4:0; 1;1). Во второй лиге победил «Корпус 2» (Южно-Сахалинск), забросивший в ворота «МЧС» 8 шайб, счёт составил 8:2 (4:1; 2:1; 2:0).

Не менее напряжённая схватка разразилась между южно-сахалинскими «Байкерами» и «Сахалинской Энергией». По итогу упорной борьбы «мотоциклисты» уступили «энергетикам» всего одно очко, в результате счёт составил 2:3 (1:1; 0:2; 1:0). Во второй лиге пока лидирует «Рубеж» из Южно-Сахалинска. Заработав в общей сложности 13 очков и сохранив за собой лидерство в турнирной таблице.

В хоккейных баталиях среди юниоров не всё удачно сложилось для углегорского «Легиона». Сначала команда проиграла невельскому «Океану» со счётом 3:12 (1:4; 0:5; 2:3), а затем холмским «Морским Львам», пропустив в ворота 7 шайб, так и не сумев отыграться. Счёт составил 3:7 (2:1; 0:3; 1:3). «Альтаир» из Южно-Сахалинска вырвал победу у троицкого «Авангарда», забив пять голов. Противник смог ответить только 3 шайбами, счёт 5:3 (1:1; 3:0; 1:2) в пользу южносахалинцев. Среди юниоров пальму первенства сохраняют «Ногликские медведи». В их активе 20 очков.

Сражения между детскими командами закончились разгромным счётом для «Анивы». Обидчик в лице «Сахалинских Акул» нанёс анивчанам сокрушительный удар, оформив в их ворота 13 голов, счёт 13:1 (5:0; 4:1; 4:0). Однако на следующий день «акулы» не выдержали напора «Кристалла» и проиграли им со счётом 1:2 (0:0; 1:1; 0:1). «Кристалл» остается лидером среди детских команд. В его активе 12 очков.

Следующие встречи хоккейных команд пройдут 12 и 13 мая. С расписанием можно ознакомиться на сайте региональной федерации хоккея.