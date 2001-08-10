В Южно-Сахалинске прошел традиционный турнир «Кубок Победы»

Около 140 спортсменов приняли участие в традиционных соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники разных возрастов и весовых категорий представляли борцовские школы Ноглик, Анивы, Южно-Сахалинска, Новоалександровска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

На торжественном открытии с приветственным словом к участникам соревнований обратилась начальник городского управления по физической культуре и спорту Елена Завязкина, пожелав спортсменам новых побед на спортивном Олимпе и не забывать тех людей, благодаря которым наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне.

В этом году турнир прошел в 44-й раз. История проводимого турнира берет свое начало с момента основания муниципальной спортивной школы по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска, с тех пор турнир стал традиционным и проводится ежегодно.

Все участники традиционного турнира были отмечены памятными вымпелами, а победители и призеры награждены грамотами и медалями. Также некоторые спортсмены были отмечены специальными призами за волю к победе и лучшую технику.

- Я провел 4 поединка и все их выиграл, - рассказал воспитанник отделения спортивной борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе Яша Белимов. - Самый сложный соперник был из Комсомольска-на-Амуре, он выше и сильнее меня, но я провел затяжной бросок и по очкам одолел его.

По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях и возрастах стали:

Юноши 2005-2006 года рождения:

27 кг. Шелудяков Эдуард (Комсомольск-на-Амуре).

29 кг. Минеев Данил (Южно-Сахалинск).

32 кг. Гольцев Артем (Южно-Сахалинск).

35 кг. Мамедов Ханоглан (Ноглики).

38 кг. Ахмадеев Артем (Южно-Сахалинск).

41 кг. Щелухин Артем (Южно-Сахалинск).

44 кг. Белимов Яков (Южно-Сахалинск).

48 кг. Сафаров Нуртаза (Южно-Сахалинск).

52 кг. Нургазиев Арафат (Южно-Сахалинск).

57 кг. Кашкаров Артем (Южно-Сахалинск).

62 кг. Кичатов Леша (Южно-Сахалинск).

68 кг. Смирнов Володя (Южно-Сахалинск).

75 кг. Редченко Артур (Южно-Сахалинск).

85 кг. Козинов Роберт (Южно-Сахалинск).

Свыше 85 кг. Малеев Илья (Южно-Сахалинск).

Юноши 2002-2004 года рождения:

42 кг. Щапов Дима (Южно-Сахалинск).

45 кг. Шевелев Саша (Южно-Сахалинск).

48 кг. Алишер Санжа (Южно-Сахалинск).

51 кг. Пронин Алексей (Южно-Сахалинск).

55 кг. Кириллов Артур (Южно-Сахалинск).

60 кг. Коростылев Кирилл (Анива).

65 кг. Нурмухаметов Марат (Анива).

71 кг. Ковалевский Олег (Анива).

80 кг. Бешенакунов Арсен (Южно-Сахалинск).

Свыше 80 кг. Ляпушкин Денис (Южно-Сахалинск).

Юноши 2001 года рождения и старше:

60 кг. Толкунбек Данияр (Южно-Сахалинск).

67 кг. Виталий Судаков (Южно-Сахалинск).

77 кг. Татару Даниил (Хабаровск).

87 кг. Адамян Татул (Южно-Сахалинск).

97 кг. Пуненков Дима (Южно-Сахалинск).