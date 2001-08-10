В Южно-Сахалинске прошел традиционный турнир «Кубок Победы»
Около 140 спортсменов приняли участие в традиционных соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященные 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники разных возрастов и весовых категорий представляли борцовские школы Ноглик, Анивы, Южно-Сахалинска, Новоалександровска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
На торжественном открытии с приветственным словом к участникам соревнований обратилась начальник городского управления по физической культуре и спорту Елена Завязкина, пожелав спортсменам новых побед на спортивном Олимпе и не забывать тех людей, благодаря которым наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне.
В этом году турнир прошел в 44-й раз. История проводимого турнира берет свое начало с момента основания муниципальной спортивной школы по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска, с тех пор турнир стал традиционным и проводится ежегодно.
Все участники традиционного турнира были отмечены памятными вымпелами, а победители и призеры награждены грамотами и медалями. Также некоторые спортсмены были отмечены специальными призами за волю к победе и лучшую технику.
- Я провел 4 поединка и все их выиграл, - рассказал воспитанник отделения спортивной борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе Яша Белимов. - Самый сложный соперник был из Комсомольска-на-Амуре, он выше и сильнее меня, но я провел затяжной бросок и по очкам одолел его.
По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях и возрастах стали:
Юноши 2005-2006 года рождения:
27 кг. Шелудяков Эдуард (Комсомольск-на-Амуре).
29 кг. Минеев Данил (Южно-Сахалинск).
32 кг. Гольцев Артем (Южно-Сахалинск).
35 кг. Мамедов Ханоглан (Ноглики).
38 кг. Ахмадеев Артем (Южно-Сахалинск).
41 кг. Щелухин Артем (Южно-Сахалинск).
44 кг. Белимов Яков (Южно-Сахалинск).
48 кг. Сафаров Нуртаза (Южно-Сахалинск).
52 кг. Нургазиев Арафат (Южно-Сахалинск).
57 кг. Кашкаров Артем (Южно-Сахалинск).
62 кг. Кичатов Леша (Южно-Сахалинск).
68 кг. Смирнов Володя (Южно-Сахалинск).
75 кг. Редченко Артур (Южно-Сахалинск).
85 кг. Козинов Роберт (Южно-Сахалинск).
Свыше 85 кг. Малеев Илья (Южно-Сахалинск).
Юноши 2002-2004 года рождения:
42 кг. Щапов Дима (Южно-Сахалинск).
45 кг. Шевелев Саша (Южно-Сахалинск).
48 кг. Алишер Санжа (Южно-Сахалинск).
51 кг. Пронин Алексей (Южно-Сахалинск).
55 кг. Кириллов Артур (Южно-Сахалинск).
60 кг. Коростылев Кирилл (Анива).
65 кг. Нурмухаметов Марат (Анива).
71 кг. Ковалевский Олег (Анива).
80 кг. Бешенакунов Арсен (Южно-Сахалинск).
Свыше 80 кг. Ляпушкин Денис (Южно-Сахалинск).
Юноши 2001 года рождения и старше:
60 кг. Толкунбек Данияр (Южно-Сахалинск).
67 кг. Виталий Судаков (Южно-Сахалинск).
77 кг. Татару Даниил (Хабаровск).
87 кг. Адамян Татул (Южно-Сахалинск).
97 кг. Пуненков Дима (Южно-Сахалинск).
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