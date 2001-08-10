Флешмоб «Бегущие огни» в Южно-Сахалинске собрал больше сотни участников

Своим примером привлечь внимание прохожих и вовлечь их в спорт решили активисты Сахалинского клуба любителей бега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Более ста человек пробежали по улицам города с фонариками в руках. Мировая спортивная волна – флешмоб «Бегущие огни» набирает обороты на Сахалине. Всем желающим предлагали присоединиться к оригинальной уличной тренировке прямо сейчас.

Анастасия Гурская, участник флешмоба «Бегущие огни» делится своими впечатлениями сразу после финиша. Признается, бежать было легко. - Я хотела пробежать 5 километров, и я это сделала. Я очень рада, что я это сделала.

Маршрутом для бега сахалинские спортсмены выбрали пятикилометровую дистанцию массового легкоатлетического забега «Родные Острова». Второй год флешмоб проходит накануне физкультурного события. Активисты проверили насколько дистанция будет доступна и интересна бегунам разного уровня подготовки. Трассой они остались довольны.

- Флешмоб «Бегущие огни» проходит для вовлечения максимального количества горожан в здоровый образ жизни, - объясняет Роман Трубецкой, мастер спорта по лёгкой атлетике, рекордсмен Европы в эстафетном беге, бронзовый призёр игр стран Балтии, многократный победитель и призёр чемпионатов и первенств России. - И также люди, которые ещё не бегали, которым не удавалось пробежать, они посмотрят, как это вообще пробежать по асфальту, сделать этот круг и оценят в принципе своё самочувствие. И когда выйдут на старт уже будут знать и рассчитывать свои силы, резюмирует Роман.

Организаторы добавляют, что такие тренировки действенные. Если в первом флешмобе приняли участие меньше десяти человек, то с каждым месяцем людей, которые занимаются спортом становится все больше и больше.

Клуб «Любителей бега» открыт для всех желающих два раза в неделю: среда - 19:10), воскресенье – 18.00 стадион «Спартак». Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 89652972597, 89147504909.

Также до 13 мая все желающие успевают подать заявки на забег «Родные острова».