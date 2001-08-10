Легкоатлетическая эстафета прошла в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске 12 мая состоялась легкоатлетическая эстафета на призы Городской Думы, посвященная Дню Победы. В нынешнем году в массовом забеге приняли участие 70 команд: 19 - трудовых коллективов, 17 - высших и средних профобразовательных учебных заведений, 34 — школьных. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Дистанцию спортивного состязания поделили на 12 этапов — по числу участников из каждой команды — протяженностью от 200 до 400 метров. Путь эстафеты пролегал по следующей схеме: стартовали спортсмены с пл. Славы, далее бежали по ул. Горького до ул. Емельянова и обратно, финишируя на пл. Славы. Общая протяженность пути составила 3,8 км. По правилам эстафеты бегуны по очереди преодолевали этапы, передавая друг другу эстафетную палочку.

Перед началом забега участников приветствовала вице-мэр Елена Федорова, пожелавшая спортсменам удачного старта и личных достижений:

- Сегодняшний старт, собравший порядка тысячи легкоатлетов, - знаковое событие для физкультурно-спортивного движения. Мы гордимся всеми, кто присоединился к эстафете и личным примером демонстрирует любовь к развитию спорта. Физкультурой на постоянной основе занимается каждый третий южносахалинец. И радует, что ежегодно эта цифра увеличивается!

К поздравлениям присоединился исполняющий обязанности председателя Городской Думы Южно-Сахалинска Владимир Зайцев. Он отметил, что подобные соревнования призваны популяризировать активный образ жизни, ведь они не только приучают горожан к здоровому образу жизни, но и повышают культуру спорта.

- В соревнованиях подобного масштаба участвую впервые, хотя 13 лет своей жизни посвятил легкой атлетике. Перед любыми соревнованиями, естественно, волнуюсь, но сегодня настроен позитивно, жду только победного места! - рассказал капитан команды управления по физической культуре и спорту Владислав Шемберг.

Легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы, начали проводить в областном центре с конца 1940-х — начала 1950-х годов. С 2006 по 2014 годы состязания не проводились. Возобновились массовые забеги благодаря инициативе Федерации легкой атлетики Сахалинской области, администрации областного центра и Городской Думы. Ежегодно число участников спортивных состязаний увеличивается. Если в 2014 году в забеге приняли участие более 300 человек, то в 2017 — уже более 700. В нынешнем забеге участвуют 840 южносахалинцев.

Стоит отметить, что в нынешнем году были учреждены 2 дополнительных переходящих кубка. Если в прошлые годы он вручался лишь лучшим среди школьных команд, то с этого года кубок будут получать также студенты и трудовые коллективы.

По итогам массового забега абсолютным победителем среди школьников (мальчики и девочки) 4-й год подряд стала команда из средней школы № 22. Ребятам вручили переходящий кубок, медали и ценные подарки.

- Наша команда вышла на старт с желанием победить и мы сделали это. В эстафете принимаю участие второй раз. В этом году оканчиваю обучение, поэтому вдвойне было приятно снова принести победное место любимой школе. Бегать всегда сложно, особенно на такие короткие дистанции. Команда выложилась в полную силу. Любая победа дается нелегко, необходимы упорство, цель и хороший коллектив. Все это у нас сегодня присутствовало, - сообщила учащиеся школа № 22 кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Светлана Фролова.

Среди студенческих коллективов самой выносливой оказалась команда Сахалинского государственного университета, а между трудовыми коллективами уверенную победу одержала команда МЧС.

Команды, занявшие вторые и третьи места, наградили кубками и медалями.