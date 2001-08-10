Сахалинские чиновники выполнили нормативы комплекса ГТО
Очередной этап Спартакиады органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области прошел в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
8 команд приняли участие в спартакиаде органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области. На этот раз госслужащие выполняли нормативы комплекса ГТО: гибкость, пресс, бег и отжимания.
Руководитель регионального центра тестирования «Спартак» Виктор Пальшин перед выполнением каждого упражнения, акцентировал внимание участников, прежде всего, на правильное выполнение комплекса.
- Я прошу вас не торопиться и выполнять упражнения правильно. Я буду засчитывать только те попытки, что сделаны верно. Как правило, многие думают, что быстрее начнешь, быстрее закончишь. Это неверно. Поэтому советую вам не торопиться, - отметил главный судья соревнований.
Представитель министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Алексей Боженко уже не первый раз выполняет комплекс ГТО. Спортсмен уже имеет золотой знак отличия. Каждый год совершенствует свою физическую форму. Участвует в сахалинском триатлоне, велопробегах и легкоатлетических забегах.
- Вот именно так выполнять отжимания намного сложнее. Рассчитываю раз 50 сделать. Всем советую попробовать свои силы и выполнить нормативы комплекса ГТО, - отметил Алексей.
Представители министерства финансов тоже положительно оценили нормативы комплекса ГТО.
- Учитывая, что у нас больше сидячий режим работы, который связан с умственной работой, то прийти на стадион, пробежать, пообщаться с коллективом в неформальной обстановке очень приятно и полезно, - поделилась директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления и открытости бюджета сахминфина Елена Матвеева.
В итоги турнирная таблица распределилась следующим образом: Сахалинская Областная Дума заняла первую строчку. И здесь свою роль сыграл олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. На втором месте сотрудники министерства природных ресурсов, на третьем месте региональное министерство спорта, туризма и молодежной политики.
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