Сахалинские боксёры привезли 9 медалей с турнира в Благовещенске

Сборная команда Сахалинской области по боксу успешно выступила на турнире Георгия Победоносца, посвященном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили с 11 по 13 мая в Благовещенске. По итогу упорных боёв островитяне завоевали девять медалей (1 золотую, 5 серебряных и 3 бронзовые).

Обладателем первого места среди юношей 2004-2005 годов рождения в весовой категории до 46 кг стал невельчанин Матвей Гордиенко (тренер В.И. Денисов).

Серебро в весе до 30 кг (2006-2007 г.р.) завоевал южносахалинец Дмитрий Дымарчук (тренер А.В. Якушев). До 34 кг среди боксёров этого же возраста второе место завоевал Максим Мусин (Ю.В. Майоров). Среди спортсменов 2004-2005 г.р. серебряными медалями наградили Сергея Сарана из Макарова (до 34 кг; тренер С.В. Попов), Эдуарда Сергеева из Долинска (до 38,5 кг; тренер С.Х. Лавров) и Рустама Кусаева из Корсакова (до 59 кг; тренер И.И. Потапов).

Бронзу среди юношей 2004-2005 г.р. завоевали южносахалинец Александр Миронюк (до 40 кг; тренер С.С. Абрамян), Алексей Васильев из Долинска (до 48 кг; тренер О.В. Ярославцев) и Константин Распопов из Макарова (до 54 кг; тренер Ф.Т. Трофимов).