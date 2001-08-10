Южно-Сахалинск и Ноглики лидируют в хоккейных баталиях на Сахалине
В островном регионе продолжается борьба за выход в плей-офф чемпионата по хоккею среди любительских команд и первенства среди юниоров и детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
На групповом этапе пока уверенно лидируют команды Южно-Сахалинска и Ноглик.
В минувшие выходные в борьбе сошлись хоккейные бригады из шести районов области.
В первой лиге южносахалинский «Корпус» одолел троицкий «Авангард» со счётом 12:1 (4:1;4:0;4:0), но в бою с холмскими «Морскими Львами» не выдержал напора оппонента и проиграл, счёт 1:12 (1:4;0:4;0:4). Тем не менее, «Корпус» сохранил право лидерства в турнирной таблице с 14 очками. Холмчане же не стали сдавать позиций и вдогонку вырвали победу у «Кристалла», «накормив» их ворота 5 шайбами, счёт составил 5:4 (1:0;4:2;0:2). Побеждённый в свою очередь отыгрался на макаровской «Виктории», забив 8 голов и выиграв с результатом 8:2 (4:0;4:0;0:2).
Во второй лиге командам так и не удалось свергнуть с пьедестала южносахалинский «Рубеж». Сначала попытку сделала «Сахалинская Энергия», но проиграла со счётом 2:10 (0:3;1:2;1:5). Поражение от «Рубежа» также потерпел «Корпус II» из Южно-Сахалинска, уступив сопернику с результатом 3:5 (2:0;1:3;0:2). На данный момент непобедимый «Рубеж» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, в его копилке 17 очков. Вместе с тем «Корпус II» и «Сахалинская Энергия» успешно провели другие матчи. Так, «Корпус II» уверенно выиграл южносахалинских «Байкеров» со счётом 8:2 (2:0;4:1;2:1), а «энергетики» в упорном бою одолели «МЧС», оформив в их ворота 9 голов, счёт - 9:2 (1:1;2:1;6:0). «Спасатели» же наверстали упущенное в игре со «Звёздочкой» (Южно-Сахалинск), одержав победу с результатом 8:5 (2:2;3:2;3:1). Последние тоже смогли отыграться, продемонстрировав свою мощь в матче с «Байкерами» и выиграв со счётом 4:3 (1:0;1:1;2:2).
Не менее напряжённые схватки показали юниоры. Вновь отличились фавориты группового этапа – «Ногликские Медведи», выиграв у троицкого «Авангарда» с результатом 5:4 (1:0;1:3;3:1) и сразив «Викторию» из Макарова, забросив в сетку последних 10 шайб, счёт - 10:1 (4:0;6:0;0:1). Сейчас в активе «медведей» 24 очка. Также радость победы разделили хоккеисты из углегорского «Легиона», им удалось одержать победу над невельским «Океаном», выиграв в сложном бою со счётом 6:4 (1:1;2:2;3:1). Кроме того, «легионеры» смогли одолеть холмских «Морских Львов», оформив в ворота соперника 7 шайб. В ответ «львы» смогли ответить только двумя забитыми, счёт составил 7:2 (0:1;2:0;5:1).
А вот среди самых юных хоккеистов под «обстрел» попали «Холмские Пантеры» и «Анива». Сильнейшим в очередной раз стал «Кристалл». Сначала лидеры турнирной таблицы (16 очков) «расстреляли» ворота анивчан, сделав счёт - 17:0 (11:0;1:0;5:0), а после в сухую разгромили «пантер» с результатом 14:0 (4:0;3:0;7:0). Более гуманный счёт вышел в противостоянии макаровской «Виктории» и «Анивы». Последние уступили победу со счётом 3:8 (0:3;2:3;1;2).
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