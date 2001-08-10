В Южно-Сахалинске детский шахматный турнир «Волшебная ладья»

Во второй половине мая в Южно-Сахалинске состоится V традиционный детский турнир по шахматам «Волшебная ладья». В честь первого юбилея организаторы подготовили для участников несколько сюрпризов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Изначально мы придумали «Волшебную ладью» для начинающих шахматистов, которым не хватает игровой практики. В первом турнире играли всего десять участников. Тогда у нас и мыслей не было, что он станет таким масштабным. На второй турнир, который прошел через полгода, заявилось уже так много шахматистов, что их пришлось делить на две группы. Это «Турнир новичков» для начинающих и «Турнир чемпионов» для тех, кто уже год-два занимался шахматами и достиг определенных успехов. А сейчас турниров будет три, - рассказывает организатор и идейный вдохновитель «Волшебной ладьи» самая известная островная шахматистка мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.

19-20 мая в ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4) состоится «Турнир новичков» (начало в 11:00). Для многих его участников это будут первые соревнования в жизни. А шахматисты, занявшие места с первого по третье, получат право сыграть в «Турнире чемпионов».

Проведение «Турнира чемпионов» запланировано на 26-27 мая. Он пройдет в ГШК «Каисса». За шахматные доски сядут победители и призеры предыдущих турниров, а также сильнейшие шахматисты из «Турнира новичков».

- Самый главный сюрприз – это то, что появилась суперлига «Волшебной ладьи». Этот турнир пройдет 26-27 мая в стенах Сахалинского областного художественного музея, где сейчас действует выставочный проект «Царская игра», посвященный шахматам. В суперлиге сыграют все сильнейшие сахалинские шахматисты не старше 15 лет. Это Георгий Егоров, Артем Хуснулгатин, Тимур Кутбиддинов, Борис Син и другие. Вместе с ними будет участвовать и трехкратный победитель «Турнира чемпионов» Владислав Черняев. В следующий раза к участникам суперлиги добавится победитель нынешнего «Турнира чемпионов», - пояснила Татьяна Маринина.

У «Волшебной ладьи», к слову, появился логотип. На нем изображен рисунок Петра Максимова, который стал победителем творческого конкурса, проведенный в мае на IV турнире. Афиши с логотипом жители и гости Южно-Сахалинска могут увидеть на улицах города. А еще у турнира теперь есть спонсор. Им стал супермаркет детских товаров «Мумидол». Это значит, что участники получат еще больше разнообразных призов и подарков.

Напомним, что впервые «Волшебная ладья» прошла в мае 2016 года. Победителем стал Игорь Выборнов.

В декабре 2016 года на второй «Волшебной ладье» поздравления с победой принимали Лев Левковский и Полина Пахомова («Турнир новичков»), Владислав Черняев и Алиса Маринина («Турнир чемпионов»).

Третья «Волшебная ладья» в мае 2017 года завершилась победами Георгия Жилина и Ирины Ли («Турнир новичков»), Владислава Черняева и Алисы Марининой («Турнир чемпионов»).

В декабре 2017 году на IV «Волшебной ладье» лучше всех проявили себя Артем Ко и Анна Носова («Турнир новичков»), Владислав Черняев и Вероника Старинская («Турнир чемпионов»).

Ну а кто станет триумфатором юбилейного турнира, мы узнаем уже в этом месяце.