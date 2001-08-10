В областном центре стартовал региональный этап спартакиады допризывной молодежи
Более 90 ребят из 8 районов Сахалинской области в течение недели будут выявлять лучших, чтобы затем представлять островной регион на всероссийском этапе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Спартакиада молодежи России допризывного возраста проводится на Сахалине третий год подряд. За это время уже более 200 ребят опробовали свои силы в военно-прикладном мастерстве, а часть из них уже служит в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
В этом году изменений в программе Спартакиады не предвидится. Допризывников ожидает стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание гранаты, легкая атлетика (бег на 60, 100, 3000 метров), подтягивание на перекладине, прыжки в длину, сборка/разборка автомата, строевая подготовка и преодоление полосы препятствий. Победитель регионального этапа отправится на всероссийский финал Спартакиады в Тамбов, который состоится с 26 июня по 3 июля 2018 года.
Поздравить допризывников с открытием этапа приехали почетные гости – старший лейтенант командно-разведывательного центра войсковой части 87437, 68 армейского корпуса Иван Родионов и заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.
- Безусловно, спартакиада допризывной молодежи имеет важное значение для подготовки ребят к службе в рядах Вооруженных сил РФ. Во многом по итогам этого мероприятия мы даем оценку той военно-патриотической работе, которая выстраивается в районах области, - отметил Егор Умнов. – Совсем недавно, 9 мая, наша страна отметила великий праздник – День Победы. Для сахалинцев и курильчан этот день имеет особое значение, ведь именно здесь завершилась кровопролитная Вторая мировая война. И ваш долг помнить подвиг ваших предков. Вы являетесь наследниками Победы, поэтому гордо несите это звание не только на этих соревнованиях, но и в вашей жизни, в отношениях к ваших близким, родным, друзьям.
Уже завтра ребята приступят к выполнению первых испытаний. Их ждет стрельба из пневматического оружия. Она пройдет в тире СОШ №3 Южно-Сахалинска. Начало в 11 часов.
Напомним, что за каждый вид испытаний членам команды присуждаются баллы. По итогам четырех соревновательных дней эти баллы суммируют и в итоге определяют команду-победительницу, которая и отправится на всероссийский финал.
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