Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2018
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Сахалинские черлидеры успешно выступили на чемпионате стран Восточной Европы

Сахалинские черлидеры успешно выступили на чемпионате стран Восточной Европы

Сборная команда Сахалинской области по чир спорту успешно выступила на чемпионате стран Восточной Европы в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Ежегодные соревнования проходили в рамках ХV Всемирной танцевальной олимпиады. За пьедестал почёта боролось более 3000 спортсменов из 29 регионов РФ. Честь островного региона в обновленном составе отправились защищать взрослые спортсмены, а также часть детского и юниорского составов. Сахалинские спортсменки приняли участие во всероссийских соревнованиях и в Фестивале «Восходящие звезды». Некоторые из нового состава впервые пробовали свои силы на состязаниях такого уровня и смогли достойно выдержать все испытания.

Взрослая команда стала абсолютным чемпионом в номинации «Чир-хип-хоп группа». Дуэт Эльвиры Барановой и Ким Ю Ми впервые выступил в возрастной категории «Мужчины, женщины», завоевав золото в номинации «Чир-хип-хоп двойка» и бронзу в «Чир-джаз двойке». Почётное третье место в «Чир-хип-хоп двойке» досталось Маргарите Редькиной и Наталье Колпак.

Среди юниоров в номинации «Чир-хип-хоп двойка» равных не было Арине Юн и Яне Кривобоковой. Также они заняли шестое место из 21-го в дисциплине «Чир-джаз». Юлия Хакимзянова и Елена Ерега дважды взяли бронзу в «Чир-джаз двойке» и «Чир-хип-хоп двойке». Даниэла Боярова и Арина Следенкина, впервые выступив в двойке на Фестивале «Восходящие звезды», завоевали бронзовые медали в чир-фристайле.

В общекомандном зачете сахалинская сборная заняла третье место среди регионов России.

В рамках Х чемпионата стран Восточной Европы прошла международная конференция по правилам вида спорта «Чир спорт». Лекции вели генеральный секретарь Международной организации ICU Майк Купер (США), глава судейского комитета и шеф-редактор образовательных программ ICU Лиз Рифино (США) и Дженна Томас (США). Тренеры островной сборной Кристина Лях, Наталья Колпак, Маргарита Редькина, Елена Колесникова и Виктория Крупская успешно сдали экзамен по международному судейству.

Следующим испытанием для наших спортсменок станет выступление на Чемпионате Европы по чир спорту в июне этого года.

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