Сахалинские черлидеры успешно выступили на чемпионате стран Восточной Европы

Сборная команда Сахалинской области по чир спорту успешно выступила на чемпионате стран Восточной Европы в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Ежегодные соревнования проходили в рамках ХV Всемирной танцевальной олимпиады. За пьедестал почёта боролось более 3000 спортсменов из 29 регионов РФ. Честь островного региона в обновленном составе отправились защищать взрослые спортсмены, а также часть детского и юниорского составов. Сахалинские спортсменки приняли участие во всероссийских соревнованиях и в Фестивале «Восходящие звезды». Некоторые из нового состава впервые пробовали свои силы на состязаниях такого уровня и смогли достойно выдержать все испытания.

Взрослая команда стала абсолютным чемпионом в номинации «Чир-хип-хоп группа». Дуэт Эльвиры Барановой и Ким Ю Ми впервые выступил в возрастной категории «Мужчины, женщины», завоевав золото в номинации «Чир-хип-хоп двойка» и бронзу в «Чир-джаз двойке». Почётное третье место в «Чир-хип-хоп двойке» досталось Маргарите Редькиной и Наталье Колпак.

Среди юниоров в номинации «Чир-хип-хоп двойка» равных не было Арине Юн и Яне Кривобоковой. Также они заняли шестое место из 21-го в дисциплине «Чир-джаз». Юлия Хакимзянова и Елена Ерега дважды взяли бронзу в «Чир-джаз двойке» и «Чир-хип-хоп двойке». Даниэла Боярова и Арина Следенкина, впервые выступив в двойке на Фестивале «Восходящие звезды», завоевали бронзовые медали в чир-фристайле.

В общекомандном зачете сахалинская сборная заняла третье место среди регионов России.

В рамках Х чемпионата стран Восточной Европы прошла международная конференция по правилам вида спорта «Чир спорт». Лекции вели генеральный секретарь Международной организации ICU Майк Купер (США), глава судейского комитета и шеф-редактор образовательных программ ICU Лиз Рифино (США) и Дженна Томас (США). Тренеры островной сборной Кристина Лях, Наталья Колпак, Маргарита Редькина, Елена Колесникова и Виктория Крупская успешно сдали экзамен по международному судейству.

Следующим испытанием для наших спортсменок станет выступление на Чемпионате Европы по чир спорту в июне этого года.