В волейбольном центре «Сахалин» состоится открытое первенство области
С 18 по 20 мая в Южно-Сахалинске пройдут масштабные соревнования по волейболу. В ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3) состоится открытое первенство Сахалинской области среди команд юношей и девушек 2000-2003, 2004-2006 г.р. «Олимпийские надежды». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Этими состязаниями завершится учебный год, поэтому волейболисты постараются показать все, чему они научились за время упорных тренировок.
Как сообщают организаторы, в старшей возрастной группе у юношей выступят команды из Анивы, пгт. Ноглики, села Ясное и волейбольного центра (тренер Алексей Волков). У девушек 2000-2003 г.р. на площадку выйдут команды из островной столицы.
- Больше всего участников подали заявки в турнир девушек 2004-2006 г.р. В нем сыграют десять команд из Анивы, Углегорска, Холмска, Шахтерска и Южно-Сахалинска, - рассказала педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.
У юношей младшей возрастной группы борьбу за награды поведут представители Корсакова и Южно-Сахалинска.
18 мая в 09:30 пройдет заседание судейской коллегии, на которой будет определена схема проведения турнира. В 10:00 состоится церемония открытия соревнований. Сразу же после нее начнутся матчи. Любителей волейбола приглашают подержать юных волейболистов. Вход свободный.
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