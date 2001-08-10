В Южно-Сахалинске пройдет «День массового футбола»

19 мая вся Россия отмечает день массового футбола. Не осталась в стороне от этого значимого события и Сахалинская область. К всероссийскому фестивалю присоединился Южно-Сахалинск. Площадками Фестиваля станут СК «Олимпия-Парк» и стадион «Космос». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Начиная с 2011 года, «День массового футбола» был приурочен к дате финального матча Лиги Чемпионов. В 2014 году Фестиваль, ранее проводившийся только в Москве, вышел за пределы столицы и прошел в 30 городах и муниципальных образованиях. С каждым годом количество субъектов, подававших заявки на участие в мероприятиях, только увеличивалось.

В этом году Фестиваль пройдет более чем в 60-ти регионах. В его рамках будут проведены различные футбольные мероприятия среди взрослых и детей всех возрастов, а также лиц с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Это открытые уроки футбола, где каждый ребенок сможет попробовать выполнить простое упражнение с футбольным мячом, мастер-классы с участием известных футболистов и тренеров, товарищеские турниры, матчи ветеранов и селекционные мероприятия по отбору самых талантливых футболистов.

Торжественная церемония открытия Дня массового футбола в Южно-Сахалинске состоится 19 мая в 11:00 в СК «Олимпия-Парк». В 11:20 здесь состоится товарищеский матч воспитанников ОГАУ «ФК «Сахалин». Затем последуют показательные выступления федерации черлидинга Сахалинской области. В 11:45 начнется награждение победителей и призеров турнира «Ночная футбольная лига». На 12:15 запланирован «Мастер-класс со звездой». В 12:45 можно будет послушать выступление барабанщиков, а в 12:55 наградят победителей и призеров детского турнира «Зимняя лига-2018».

В 12:00 на поле для мини-футбола в ПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдет турнир по мини-футболу среди женщин в формате 5 на 5. С 13:00 до 16:00 на поле стадиона «Космос» можно будет увидеть матчи турниров по малоформатному футболу (8 на 8) среди девушек 2002-2003 г.р. и мальчиков 2007-2008 г.р. А с 16:00 до 20:00 организаторы проводят турнир в формате 8 на 8 для всех желающих в возрасте от 18 лет и старше.

Победители и призеры турниров, проведенных в рамках Фестиваля, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, а всем участникам фестиваля вручат нагрудные значки.