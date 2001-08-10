Сахалинские футболисты одержали победу над соперниками в Крымске
В Крымске продолжается первенство России по футболу среди команд спортивных школ (юноши 2003 г.р.). 16 мая состоялись четвертьфиналы и матчи турнира за 9-16 место. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Соперником ОГАУ «ФК «Сахалин» в турнире за 9-16-е место была команда «Академия «Ротор» из Волгограда (победительница первенства МОА «Черноземье»), которая на предварительном этапе заняла третье место в группе «В».
В первом тайме командам не удалось прорвать оборону соперника. А в самом начале второй половины игры в ворота «Ротора» был назначен пенальти. Однако Сергей Федоров не сумел переиграть голкипера команды из Волгограда, и счет на табло остался прежним. Правда, ненадолго. Буквально тут же «Ротору» удалась разящая атака, и «Сахалину-2003» пришлось начинать игру с центра поля (0:1).
К счастью, вскоре судья назначил еще один пенальти в ворота «Академии «Ротор». На этот раз к одиннадцатиметровой отметке вышел Шахзод Хамраев, который хладнокровно и уверенно вогнал мяч в сетку – 1:1.
До конца игры счет не изменился. А в серии пенальти «Сахалин-2003» сумел вырвать победу – 7:6.
Сегодня на турнире выходной. В пятницу 18 мая пройдут матчи за 9-12 место. «Сахалин-2003» встречается с ФК «Челябинск». Победитель этой игры затем сыграет за 9-10-е место, а проигравший – за 11-12-е.
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