Тымовский ждет участников борцовского турнира со всего Сахалина
26 мая в Тымовском состоится традиционный IX турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти героя Советского Союза Николая Даниловича Грищенко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Состязания борцов пройдут в спортивном зале ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2» (ул. Советская, 4). Сильнейшие будут определены как среди юношей, так и среди девушек. Начало в 10:00.
Организаторы ожидают, что на ковер, как и в предыдущие годы, выйдут представители Анивы, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Невельска, пгт. Ноглики, Охи, Поронайска, Тымовска и Южно-Сахалинска.
Для лучших из лучших подготовлены грамоты, медали и кубки, а особо отличившихся борцов отметят специальными призами.
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