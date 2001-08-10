Тымовский ждет участников борцовского турнира со всего Сахалина

26 мая в Тымовском состоится традиционный IX турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти героя Советского Союза Николая Даниловича Грищенко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Состязания борцов пройдут в спортивном зале ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2» (ул. Советская, 4). Сильнейшие будут определены как среди юношей, так и среди девушек. Начало в 10:00.

Организаторы ожидают, что на ковер, как и в предыдущие годы, выйдут представители Анивы, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Невельска, пгт. Ноглики, Охи, Поронайска, Тымовска и Южно-Сахалинска.

Для лучших из лучших подготовлены грамоты, медали и кубки, а особо отличившихся борцов отметят специальными призами.