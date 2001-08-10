Сахалинцы поборются за медали всероссийских соревнований по дзюдо в Магадане

19 и 20 мая в Магадане пройдут традиционные всероссийские и десятые юбилейные открытые областные соревнования по дзюдо на призы «Модерн Машинери». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сахалинская спортивная школа самбо и дзюдо участвует в них уже более 5 лет. За это время островные спортсмены неоднократно становились серебряными и бронзовыми призерами. На этот раз отстаивать честь области в Магадане отправились Никита Маликов, Эмир Айсин, Денис Липилин, Иван Урусов и Кирилл Бартенев. Все они финалисты недавно прошедшего первенства Сахалинской области по дзюдо, где по результатам борьбы завоевали право выступить на первенстве ДФО во Владивостоке в сентябре этого года. Магаданский турнир – один из важных этапов подготовки к этому предстоящему спортивному событию.

- На турнир традиционно приезжают интересные ребята со всей страны. Для нас, сахалинцев, это прекрасная возможность познакомиться не только с борцами из центральной или западной частей России, но и ближнего зарубежья - Молдавии, Азербайджана, Монголии и других стран. С ними можно встретиться как на самом турнире, так и на сборах, которые будут проводиться после соревнований, - отметил старший тренер региональной федерации дзюдо и самбо Валентин Кардаш.

В этом году организаторы ожидают рекордное количество участников – 360 человек из 37 регионов. К слову, в 2017-м их было чуть более 300 из 34 субъектов.

Помимо соревнований, запланированы судейский семинар и учебный сбор для тренеров и спортсменов. Его проведут старшие тренеры мужской и женской сборной России по дзюдо Евгений Кулдин и Жан-Пьер Жибер.

Надеемся, что ребята выступят достойно, наберутся необходимого опыта и наконец-то появится сахалинец, который поднимется на верхнюю ступеньку пьедестала этого турнира.