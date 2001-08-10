Сахалинцы поборются за медали всероссийских соревнований по дзюдо в Магадане
19 и 20 мая в Магадане пройдут традиционные всероссийские и десятые юбилейные открытые областные соревнования по дзюдо на призы «Модерн Машинери». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Сахалинская спортивная школа самбо и дзюдо участвует в них уже более 5 лет. За это время островные спортсмены неоднократно становились серебряными и бронзовыми призерами. На этот раз отстаивать честь области в Магадане отправились Никита Маликов, Эмир Айсин, Денис Липилин, Иван Урусов и Кирилл Бартенев. Все они финалисты недавно прошедшего первенства Сахалинской области по дзюдо, где по результатам борьбы завоевали право выступить на первенстве ДФО во Владивостоке в сентябре этого года. Магаданский турнир – один из важных этапов подготовки к этому предстоящему спортивному событию.
- На турнир традиционно приезжают интересные ребята со всей страны. Для нас, сахалинцев, это прекрасная возможность познакомиться не только с борцами из центральной или западной частей России, но и ближнего зарубежья - Молдавии, Азербайджана, Монголии и других стран. С ними можно встретиться как на самом турнире, так и на сборах, которые будут проводиться после соревнований, - отметил старший тренер региональной федерации дзюдо и самбо Валентин Кардаш.
В этом году организаторы ожидают рекордное количество участников – 360 человек из 37 регионов. К слову, в 2017-м их было чуть более 300 из 34 субъектов.
Помимо соревнований, запланированы судейский семинар и учебный сбор для тренеров и спортсменов. Его проведут старшие тренеры мужской и женской сборной России по дзюдо Евгений Кулдин и Жан-Пьер Жибер.
Надеемся, что ребята выступят достойно, наберутся необходимого опыта и наконец-то появится сахалинец, который поднимется на верхнюю ступеньку пьедестала этого турнира.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:02 Сегодня Зеленую зону городского парка Южно-Сахалинска обработали от клещей
- 10:06 Сегодня Сахалинским пенсионерам возместили 15 миллионов рублей за проезд к местам отдыха
- 10:08 Сегодня Голосование за проекты территориального развития завершается в Южно-Сахалинске
- 12:51 Сегодня Стартовали дебаты предварительного голосования в Сахалинскую областную думу
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
16:54 11 Мая Сахалинец согласился забрать на почте чужую посылку с наркотиками
12:44 11 Мая В Южно-Сахалинске прошел традиционный турнир «Кубок Победы»
17:01 11 Мая Флешмоб «Бегущие огни» в Южно-Сахалинске собрал больше сотни участников
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
11:47 28 Апреля На Сахалине прошла конференция по безопасности ИТ-сферы
Выбор редакции
- 17:20 Сегодня Сахалинцы поборются за медали всероссийских соревнований по дзюдо в Магадане
- 15:40 Сегодня Победителя первого этапа творческого конкурса всероссийского фестиваля «Звезда спасения» поздравили на Сахалине
- 10:02 Сегодня Зеленую зону городского парка Южно-Сахалинска обработали от клещей
- 17:22 Вчера Южно-сахалинским бизнесменам рассказали о госзакупках
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?