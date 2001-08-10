К концу года региональный проект «Коньки в школу» охватит около 500 детей

Сегодня ученики начальных классов прошли промежуточную аттестацию. Они показали все, чему научились за время старта регионального проекта «Коньки в школу». Он стал продолжением проектов «Лыжи в школу» и «Хоккей в школу». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

26 марта в области был запущен уникальный региональный проект «Коньки в школу». Благодаря ему ученики начальных классов пяти школ Южно-Сахалинска бесплатно занимаются фигурным катанием в ледовом комплексе «Арена Сити». Два раза в неделю начинающих фигуристов ждут профессиональные тренеры.

- За время действия всех региональных проектов до конца года будет охвачено более трех тысяч сахалинских детей. Если говорить о проекте «Коньки в школу», то обучение разделено на несколько этапов, которые длятся на три месяца. В течение этого времени фигурному катанию будет обучено 180 детей. К концу года их будет уже около 500. Этот проект мы реализуем благодаря совместному сотрудничеству городского департамента образования и некоммерческой общественной организации «Арена Мастер». Именно им выделяется субсидия для реализации данного проекта, - рассказал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

На реализацию проекта на этот год было выделено более 15 миллионов рублей из областного бюджета. На эти деньги была закуплена экипировка: шлемы, наколенники, налокотники и сами коньки. Подвоз детей осуществляется на специализированном автобусе, тоже за счет средств субсидии.

- В летний период времени, когда начнутся летние каникулы занятия по фигурному катанию продолжатся. Будет составлено расписание, по которому дети также будут доставляться на тренировки. В июне завершается этап обучение у первой группы детей. Затем к тренировкам преступят следующие ребята, - отметил Виталий Захаров.

В первый поток занимающихся вошли 180 ребят из общеобразовательных школ №6, №8, №21, №22 и №30 областного центра.

Алина Ткачук учится в школе №6, во втором классе. Девочка пришла на урок фигурного катания, что называется с нуля, до этого она никогда не стояла на коньках.

- Я научилась тормозить, делать восьмерку, кружиться. Я хочу стать фигуристкой. Такие занятия мне нравятся больше, чем уроки физкультуры, - поделилась девочка.

Лев Куземченко тренер-преподаватель проекта «Коньки в школу». Он замечает колоссальный прогресс. Большая часть детей уже умеет выполнять многие элементы.

- На тренировках работаем над катанием. Отрабатываем элементы, которые менее травмоопасны, хоть ребята и защищены, все равно соблюдаем меры безопасности. Повеселее стараемся делать тренировки, чтобы детям было интересно. Упражнения постоянно меняются, - поделился тренер.

Одновременно на льду могут заниматься две группы по 30 человек в каждой. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Пока данные проекты действуют на территории областного центра, но уже следующей зимой они охватят и другие районы Сахалинской области.