Южносахалинцы получили знаки отличия ГТО

Сегодня в администрации Южно-Сахалинска состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Более 40 сахалинцев получили заслуженные знаки из рук Посла ГТО в Сахалинской области, спортивного журналиста Игоря Антипова. К нему присоединились начальник управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалиска Елена Завязкина, а также директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. Кстати, Владислав оказался в числе трёх счастливчиков, выполнивших комплекс на золото. Всего было вручено 44 знака – 3 золотых, 29 серебряных и 12 бронзовых.

Самым юным сегодня на торжественной церемонии в мэрии оказался дошкольник Арсений Зайковский. Ему удалось завоевать бронзовый знак отличия ГТО. Мальчик этой осенью пойдёт в 1 класс, там и похвастает перед сверстниками своим первым серьёзным удостоверением, к которому прилагается знак за спортивные заслуги.

- Когда я в первый раз выполнял ГТО, бегал два круга. Это было очень сложно, я уставал, но не сдавался, – говорит Арсений. - Сначала не хотел на ГТО, но меня папа заставил. Когда я в это окунулся, понял, что это круто!

- Мы сейчас провели аттестацию порядка среди 1300 учащихся, в основном это учащиеся спортивных школ. Во второй половине года активно приступим к приёмке ГТО у взрослого населения, - сказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина.

В течение 2017 года за знаки ГТО боролись сотни южносахалинцев: бегали на лыжах, подтягивались, плавали, прыгали в длину, стреляли из винтовки. Всего же на Сахалине, начиная с 2015 года, знаки отличия получили свыше 1800 островитян.