На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон

Старт летнему сезону дали традиционные соревнования по экстремальному спуску на велосипеде «Велолавина - 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В этом году было заявлено 25 участников, но на старт вышло 18 спортсменов. Экстремалы -любители спускались по горе Большевик - от вершины до нижней станции спортивно-туристического комплекса. Скорость некоторых участников достигала 95 км/ч.

Пока гонщики готовились к старту, для болельщиков организаторы соревнований подготовили развлекательные площадки, где смогли поучаствовать и взрослые, и дети.

- Пострелять из оружия для пеунтбола, окунуться в виртуальную реальность, поучаствовать в конкурсах предлагали всем участникам. Помимо этого, у нас проводилась лотерея. Полет на самолете, катания на квадрациклах от нашего партнера ЦТВС очень понравились нашим гостям. Также мы разыгрывали сертификаты на ужин в ресторане, на посещение тренажерного зала. От СТК «Горный воздух» победитель получил безлимитный ски-пасс на летний сезон. Обладатель серебра получил ски-пасс на 90 бесплатных подъемов, - рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая.

В 14:00 был дан массовый старт участников экстремального заезда с верхней площадки СТК. Все 18 человек ринулись вниз. Сразу два спортсмена сошли с дистанции из-за падения. К счастью, серьезных травм удалось избежать. Каждый участник был застрахован, без нее велосипедисты не допускались на старт.

Денис Кан участвует третий год подряд. В этот раз ему не повезло – проколол колесо. Но спортсмен все равно рад, что принял участие в старте.

- Первый раз заканчиваю соревнования вот таким образом, но все бывает. Здесь нельзя быть точно уверенным, что доедешь до финиша. Я попал на камень и дальше уже не видел смысла продолжать, - поделился Денис.

Новичок «Велолавины – 2018» Данил Гуляк пришел третьим. Всю трассу спортсмен шел вторым, но опытный Илья Малеев обошел его в конце трассы.

- Все пошло не так как я предполагал с самого начала. Обидно, конечно, что я все время шел вторым, а потом меня обогнали. В конце было очень тяжело. Сил уже не было, - прокомментировал Данил.

Илья Малеев в этом году был вторым. Ему не удалось удержать лидерство – спортсмен два года подряд занимал первую строчку соревнований. Его обошел Сергей Бондарев, который в прошлом году был третьим. Он преодолел дистанцию за 03.33

- Очень быстро, сложно, но классно. Я тренировался и сделал все. Я зафиксировал скорость 95 км/ч. Я никогда такого результата не достигал. Спасибо всем за поддержку, - рассказал победитель.

Четвертым был Алексей Ажгалиев, а пятым Александр Зотов. Спортсмены тоже получили памятные подарки от организаторов.