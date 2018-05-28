Курильчанин занял третье место на всероссийском турнире по вольной борьбе

В минувшие выходные во Владивостоке прошел XIX Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора Дальневосточного федерального университета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Свыше 200 участников из 18 регионов страны оспаривали 21 комплект наград в трех видах борьбы (вольная, греко-римская, женская). В двух из них выступали островные спортсмены.

В состязаниях борцов греко-римского стиля пятое место занял Данияр Толкунбек из Южно-Сахалинска. Он выступал в весовой категории до 60 кг.

- В турнире по вольной борьбе впервые за очень долгий период времени островной регион представляли борцы с Курил. Один из них сумел завоевать медаль. Отличился Никита Наболь из Курильска, который занял третье место в весе до 86 кг. Еще два борца пробились в ТОП-5. Пятые места заняли Магомед Малачиев из Курильска (до 74 кг) и Муслим Раджабов из Южно-Курильска (до 79 кг), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Помимо них в состязаниях вольников принимали участие Николай Сергеев (Курильск), Владимир Буянтуев и Александр Шеварев (Южно-Сахалинск).

В рамках соревнований прошел судейский семинар с участием представителей Федерации спортивной борьбы России, судей олимпийской категории Алексея Базулина (Брянск) и Сергея Коваленко (Москва).

Участники семинара получили сертификаты, дающие им право на присвоение следующей квалификационной категории. Среди тех, кому вручили сертификат, были островные тренеры Евгений Иванов (Южно-Сахалинск) и Сергей Федоров (Южно-Курильск).