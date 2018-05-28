Команда-победитель турнира по армейскому рукопашному бою завоевала 22 медали
В Южно-Сахалинске состоялся турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Великой Победы и Дню пограничника. Об этом сообщили в мэрии.
Он был организован по инициативе сахалинской федерации армейского рукопашного боя (руководитель Евгений Пряхин) при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» (директор Владислав Шемберг).
- Такие понятия, как спорт, честь, любовь к своей стране, всегда идут рядом. Спортсмены, призванные в ряды Вооруженных Сил, служат честно и добросовестно, так, как они привыкли действовать на ковре, - отметила начальник управления по физической культуре и спорту Елена Завязкина.
В турнире принимали участие 86 спортсменов из разных спортивных клубов юга Сахалина: областной федерации армейского рукопашного боя, военно-спортивного клуба «Витязь» (г. Шахтерск), Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко (г. Холмск), ЦСКА, федерации КУДО, федерации джиу-джитсу, федерации грэпплинга,
68-й армейского корпуса, федерации сават, спортивного клуба «Питбуль» (г. Корсаков), СДЮСШОР по греко-римской борьбе (г. Южно-Сахалинск).
Поединки проходили одновременно на двух коврах. На один вышли самые юные бойцы, на другой - опытные профессионалы. Победителем турнира стала сборная команда федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области, в ее активе 12 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Второе место завоевала команда федерации грэпплинга - 3 золотых и 5 серебряных медалей. Третье место у команды 68-го армейского корпуса - 3 медали высшего достоинства и 3 серебряных.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:27 23 Мая В Поронайском районе у браконьеров изъяли улов краба
- 13:05 23 Мая ВТБ выдал якутянам ипотеки на миллиард рублей
09:25 23 Мая Первый приплод дали коровы, завезенные на Сахалин
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Выбор редакции
- 17:25 Вчера В Южно-Сахалинске проинспектировали дорогу, обустроенную по экспериментальной технологии
- 16:48 Вчера Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги Чехова
- 12:25 Вчера На «Горном воздухе» отметят День защиты детей
- 12:09 Вчера Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?