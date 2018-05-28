Команда-победитель турнира по армейскому рукопашному бою завоевала 22 медали

В Южно-Сахалинске состоялся турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню Великой Победы и Дню пограничника. Об этом сообщили в мэрии.

Он был организован по инициативе сахалинской федерации армейского рукопашного боя (руководитель Евгений Пряхин) при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» (директор Владислав Шемберг).

- Такие понятия, как спорт, честь, любовь к своей стране, всегда идут рядом. Спортсмены, призванные в ряды Вооруженных Сил, служат честно и добросовестно, так, как они привыкли действовать на ковре, - отметила начальник управления по физической культуре и спорту Елена Завязкина.

В турнире принимали участие 86 спортсменов из разных спортивных клубов юга Сахалина: областной федерации армейского рукопашного боя, военно-спортивного клуба «Витязь» (г. Шахтерск), Сахалинского высшего морского училища им. Т.Б. Гуженко (г. Холмск), ЦСКА, федерации КУДО, федерации джиу-джитсу, федерации грэпплинга,

68-й армейского корпуса, федерации сават, спортивного клуба «Питбуль» (г. Корсаков), СДЮСШОР по греко-римской борьбе (г. Южно-Сахалинск).

Поединки проходили одновременно на двух коврах. На один вышли самые юные бойцы, на другой - опытные профессионалы. Победителем турнира стала сборная команда федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области, в ее активе 12 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Второе место завоевала команда федерации грэпплинга - 3 золотых и 5 серебряных медалей. Третье место у команды 68-го армейского корпуса - 3 медали высшего достоинства и 3 серебряных.