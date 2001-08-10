На Сахалине прошел розыгрыш «Кубка ректора СахГУ»
Заключительной частью волейбольного сезона на Сахалине по традиции стал розыгрыш «Кубка ректора СахГУ». В этот раз его участниками стали 11 мужских и 9 женских команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Турнир ведет свою историю с 2004 года. Тогда он прошел в традиционном формате. А уже с 2005 года отличительной особенностью турнира стала игра «4 на 4», что добавляет матчам зрелищности и непредсказуемости.
- Когда играют 6 на 6, почти сразу понятно, кто выиграет. А здесь не все так просто. И аутсайдерам зачастую удается одолеть бесспорных, казалось бы, фаворитов, - рассуждает болельщик со стажем Сергей Миронов, наблюдая за играми женского турнира.
Сначала его участники были разделены на две подгруппы. В течение двух дней они выявили участников «Финала четырех».
Подгруппа «А»: СахГУ, «Вектор», «Талисман-2», «Искра» и «Локомотив».
Подгруппа «Б»: СахГУ-2, «Талисман», «Звезда», ВЦ «Сахалин».
«Финал четырех» прошел уже с учетом игр команд между собой. В решающей стадии награды оспаривали «Искра», СахГУ-2, «Локомотив» и «Талисман».
«Искре», в составе которой играли совсем юные волейболистки, пока еще было трудно на равных соперничать с более взрослыми спортсменками. Поэтому «искорки» остались четвертыми. А вот три остальные команды набрали одинаковое количество очков. Поэтому судейской коллегии пришлось подсчитывать количество выигранных и проигранных партий.
После сведения баланса выяснилось, что победителем впервые в истории стал «Талисман», за который играли воспитанницы ВЦ «Сахалин» (Анна Черницова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Елена Захарова, Анастасия Солодухина, тренер Марина Захарова). На втором месте – «Локомотив», на третьем – СахГУ-2.
Лучшим игроками турнира были признаны Александра Пономарева («Талисман»), Лолита Саяпина («Локомотив») и Елена Антипина (СахГУ-2).
Мужской турнир собрал 11 участников. На предварительном этапе они также разделены на две подгруппы.
Подгруппа «А»: ВЦ (юноши), ДВГУПС, «Шторм», ВЦ «Сахалин», ВЦ «Сахалин-2».
Подгруппа «Б»: Оха, «Эйс», «Динамо», СахГУ, Корсаков, «Максимум».
В «Финал четырех» пробились «Эйс», «Шторм», ДВГУПС (все – Южно-Сахалинск) и Корсаков.
Волейболисты из Корсакова до этого четыре раза подряд побеждали в турнире. Однако пятый триумф кряду у них не получился. Поражение от «Эйса» оставило их на втором месте. А победителем стал «Эйс» (Владимир Володько, Илья Павлей, Виталий Загний, Сергей Токарев, Бекзат Токторов).
Тройка призеров:
- «Эйс».
- Корсаков.
- ДВГУПС.
MVP турнира – Сергей Токарев («Эйс»), Олег Крюков (Корсаков) и Максим Гедзь (ДВГУПС).
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
16:27 23 Мая В Поронайском районе у браконьеров изъяли улов краба
- 13:05 23 Мая ВТБ выдал якутянам ипотеки на миллиард рублей
09:25 23 Мая Первый приплод дали коровы, завезенные на Сахалин
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Выбор редакции
- 17:25 Вчера В Южно-Сахалинске проинспектировали дорогу, обустроенную по экспериментальной технологии
- 16:48 Вчера Интерактивную выездную экскурсию разработал музей книги Чехова
- 12:25 Вчера На «Горном воздухе» отметят День защиты детей
- 12:09 Вчера Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?