На Сахалине прошел розыгрыш «Кубка ректора СахГУ»

Заключительной частью волейбольного сезона на Сахалине по традиции стал розыгрыш «Кубка ректора СахГУ». В этот раз его участниками стали 11 мужских и 9 женских команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Турнир ведет свою историю с 2004 года. Тогда он прошел в традиционном формате. А уже с 2005 года отличительной особенностью турнира стала игра «4 на 4», что добавляет матчам зрелищности и непредсказуемости.

- Когда играют 6 на 6, почти сразу понятно, кто выиграет. А здесь не все так просто. И аутсайдерам зачастую удается одолеть бесспорных, казалось бы, фаворитов, - рассуждает болельщик со стажем Сергей Миронов, наблюдая за играми женского турнира.

Сначала его участники были разделены на две подгруппы. В течение двух дней они выявили участников «Финала четырех».

Подгруппа «А»: СахГУ, «Вектор», «Талисман-2», «Искра» и «Локомотив».

Подгруппа «Б»: СахГУ-2, «Талисман», «Звезда», ВЦ «Сахалин».

«Финал четырех» прошел уже с учетом игр команд между собой. В решающей стадии награды оспаривали «Искра», СахГУ-2, «Локомотив» и «Талисман».

«Искре», в составе которой играли совсем юные волейболистки, пока еще было трудно на равных соперничать с более взрослыми спортсменками. Поэтому «искорки» остались четвертыми. А вот три остальные команды набрали одинаковое количество очков. Поэтому судейской коллегии пришлось подсчитывать количество выигранных и проигранных партий.

После сведения баланса выяснилось, что победителем впервые в истории стал «Талисман», за который играли воспитанницы ВЦ «Сахалин» (Анна Черницова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Елена Захарова, Анастасия Солодухина, тренер Марина Захарова). На втором месте – «Локомотив», на третьем – СахГУ-2.

Лучшим игроками турнира были признаны Александра Пономарева («Талисман»), Лолита Саяпина («Локомотив») и Елена Антипина (СахГУ-2).

Мужской турнир собрал 11 участников. На предварительном этапе они также разделены на две подгруппы.

Подгруппа «А»: ВЦ (юноши), ДВГУПС, «Шторм», ВЦ «Сахалин», ВЦ «Сахалин-2».

Подгруппа «Б»: Оха, «Эйс», «Динамо», СахГУ, Корсаков, «Максимум».

В «Финал четырех» пробились «Эйс», «Шторм», ДВГУПС (все – Южно-Сахалинск) и Корсаков.

Волейболисты из Корсакова до этого четыре раза подряд побеждали в турнире. Однако пятый триумф кряду у них не получился. Поражение от «Эйса» оставило их на втором месте. А победителем стал «Эйс» (Владимир Володько, Илья Павлей, Виталий Загний, Сергей Токарев, Бекзат Токторов).

Тройка призеров:

«Эйс». Корсаков. ДВГУПС.

MVP турнира – Сергей Токарев («Эйс»), Олег Крюков (Корсаков) и Максим Гедзь (ДВГУПС).