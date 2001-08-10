Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе
Анастасия Парохина одержала победу на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, и выполнила норматив мастера спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. За пьедестал почёта боролись более 140 спортсменов из 36 регионов страны. Честь Сахалинской области отстаивали кандидаты в мастера спорта Анастасия Парохина из Корсакова и Полина Купцова из Поронайска.
- Мне было сложно выступать, потому что я была моложе всех! Но это мне не помешало победить. Я провела пять поединков. Первая соперница также состоит в сборной России. Мы с ней знакомы и часто стояли на схватках. И было тяжело. А вот на самих соревнованиях было легко. Я выиграла ее со счетом 9:0. Самая серьезная схватка была за выход в финал, - поделилась спортсменка.
Кстати, Анна Ботова, с которой Анастасия боролась в финале, на соревнованиях в Смоленске победила сахалинку. И в этот раз Анастасия выполнила свой долг – взять реванш.
- Выступать в финале было сложно. Уже чувствовалась усталость. Ты понимаешь, что надо побороть себя. В итоге смогла собраться, и выиграла 2:1, - добавила сахалинка.
На протяжении всех соревнований рядом с Анастасией находился ее папа –Владимир Парохин. Он же по совместительству является ее тренером.
- Так как в этом году мы перешли в юниоры, то ставили себе задачу попасть в пятерку. То, что она стала первой, исключительно ее заслуга. Она упорно идет вперед, добивается поставленной цели, - поделился Владимир Николаевич.
А цель у Анастасии одна – золотая медаль Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году. У Анастасии для этого есть все шансы.
Сейчас спортсменку ждет небольшой отдых, а затем опять тренировочные сборы с командой страны, после которых девушка отправится на соревнования в Стамбул.
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