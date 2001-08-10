Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2018
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12:09, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе

Сахалинка одержала победу на первенстве России по вольной борьбе

Анастасия Парохина одержала победу на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, и выполнила норматив мастера спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. За пьедестал почёта боролись более 140 спортсменов из 36 регионов страны. Честь Сахалинской области отстаивали кандидаты в мастера спорта Анастасия Парохина из Корсакова и Полина Купцова из Поронайска.

- Мне было сложно выступать, потому что я была моложе всех! Но это мне не помешало победить. Я провела пять поединков. Первая соперница также состоит в сборной России. Мы с ней знакомы и часто стояли на схватках. И было тяжело. А вот на самих соревнованиях было легко. Я выиграла ее со счетом 9:0. Самая серьезная схватка была за выход в финал, - поделилась спортсменка.

Кстати, Анна Ботова, с которой Анастасия боролась в финале, на соревнованиях в Смоленске победила сахалинку. И в этот раз Анастасия выполнила свой долг – взять реванш.

- Выступать в финале было сложно. Уже чувствовалась усталость. Ты понимаешь, что надо побороть себя. В итоге смогла собраться, и выиграла 2:1, - добавила сахалинка.

На протяжении всех соревнований рядом с Анастасией находился ее папа –Владимир Парохин. Он же по совместительству является ее тренером.

- Так как в этом году мы перешли в юниоры, то ставили себе задачу попасть в пятерку. То, что она стала первой, исключительно ее заслуга. Она упорно идет вперед, добивается поставленной цели, - поделился Владимир Николаевич.

А цель у Анастасии одна – золотая медаль Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году. У Анастасии для этого есть все шансы.

Сейчас спортсменку ждет небольшой отдых, а затем опять тренировочные сборы с командой страны, после которых девушка отправится на соревнования в Стамбул.

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