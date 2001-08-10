Около 150 борцов приняли участие в региональном турнире в Тымовске

В Тымовском прошёл региональный турнир по спортивной борьбе, посвящённый памяти Героя СССР Николая Даниловича Грищенко. Ежегодно количество участников турнира увеличивается, и в этот раз на ковер спортивного зала ГБПОУ СПЦ № 2 вышли около 150 борцов из девяти муниципалитетов острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Своих представителей выставили Александровск-Сахалинский (тренер Андрей Зыков), Анивский (Виталий Симановский), Макаровский (Херел Тахба), Невельский (Григорий Гоков, Олег Джелиев), Ногликский (Евгений Савинов, Сергей Юферов, Александр Пак), Охинский (Владимир Федосов), Тымовский (Сергей Романов, Андрей Захаров), Углегорский (Вячеслав Нефедов) районы, а также г. Южно-Сахалинск (Батраз Кундуков, Насим Ганиев).

В младшей возрастной группе (2007 г.р. и младше) наибольшее количество побед в активе борцов из островной столицы. Отличились Леонид Корчагин (до 27 кг), Владимир Шеварев (до 32 кг) и Руслан Маклаков (до 35 кг). Вместе с ними на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Денис Глушков из Охи (до 29 кг), Илья Талов из Александровска-Сахалинского (до 34 кг) и Михаил Гоков из Невельска (до 36 кг).

В схватках юношей 2004-2006 г.р. победителями вышли Махмасаид Азизов (Южно-Сахалинск, до 38 кг), Сергей Максутов (Александровск-Сахалинский, до 44 кг), Константин Курницкий (Южно-Сахалинск, до 48 кг), Владислав Королев (Невельск, до 54 кг), Денис Лазаренко (Тымовск, до 60 кг), Леонид Лашкевич (Тымовск, до 65 кг).

Среди борцов 2001-2003 г.р. самыми сильными оказались Алексей Окава из Шахтерска (до 54 кг), Артур Тавказахов из островной столицы (до 60 кг), Антон Добродомов из Ноглик (до 73 кг), а также два борца из Тымовска – Максим Долгих (до 69 кг) и Дмитрий Самусев (до 100 кг).

В состязаниях девушек 2004-2006 г.р. победила Галина Снеговая из Тымовска (до 49 кг). Алина Коробова из Анивы первенствовала в весовой категории до 52 кг (девушки 2003-2004 г.р.). Анна Серегина (Тымовск) одолела конкуренток в весе до 62 кг (девушки 2002-2004 г.р.).

Кроме того, организаторы подготовили призы для наиболее отличившихся. Их лауреатами стали:

«Приз зрительских симпатий» - Дмитрий Самусев (Тымовск);

«За волю к победе» - Сергей Максутов (Александровск-Сахалинский);

«За лучшую технику» - Антон Добродомов (Ноглики);

«Лучший судья» - Насим Ганиев (Южно-Сахалинск).