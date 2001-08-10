Сахалинцы выступили на всероссийском турнире «Дружба»
В Благовещенске с 25 по 26 мая 2018 на арене спорткомплекса Амурского Государственного университета прошел всероссийский турнир «Дружба», мемориал заслуженного тренера России Иванова Н.И. по самбо. Участие в соревновании приняли спортсмены из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Иркутской, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, республики САХА (Якутия) и республики Бурятии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в
Турнир «Дружба» является одним из старейших в России и проводится уже в 38 раз. Победители получали право на присвоение звания мастера спорта России.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. Во время церемонии открытия собравшиеся вспомнили великого амурчанина — Николая Иванова, который подготовил более 50 мастеров спорта, чемпионов и призеров СССР, мира, Европы, России. Он был одним из основателей самбо не только в Приамурье, но и на Дальнем Востоке в целом. Из жизни заслуженный тренер России и мастер спорта ушел в 2004 году, уже в следующем по инициативе спортивной общественности турнир переименован в Мемориал заслуженного тренера. Сахалинскую область представляли два спортсмена-Александр Казак из Южно-Сахалинска (в/к 82 кг) и Азамат Алхаматов из Анивы ( в/к 68 кг) . Для Александра это были первые взрослые соревнования такого высокого уровня. К сожалению, недостаток опыта и излишнее волнение не позволили Александру противостоять своим старшим соперникам, в следствии чего он выбыл из борьбы на предварительной стадии.
Второму, более опытному сахалинскому спортсмену Азамату Алхаматову, удалось выступить успешнее. Уверенно выиграв три предварительные встречи в своей группе, он незначительно уступил в полуфинале Бондаренко Владиславу из Якутии, который впоследствии стал победителем. В решающей схватке за третье место Азамат выиграл по баллам у Качайкина Даниила из Хабаровска и завоевал бронзовую медаль.
На этом призы для сахалинской делегации не закончились. Вице-президент РСОО «Федерации самбо Сахалинской области» Югай А.А., приглашенный на турнир в качестве судьи, получил, от оргкомитета, возглавляемого руководителем судейской коллегии Всероссийской федерации самбо Совой Б.Л., приз «За лучшее судейство».
Участие в турнире являлось для сахалинских самбистов этапом подготовки к выступлению на Чемпионате ДФО по самбо, который пройдет в декабре в Петропавловске-Камчатском.
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