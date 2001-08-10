Сахалинский спортивный клуб чемпион в честь Дня зашиты детей дарит бесплатные тренировки
Общественная организация спортивный клуб «Чемпион» весь июнь предлагает воспользоваться тестовой бесплатной тренировкой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Юные спортсмены могут попробовать себя в таких летних видах спорта как: роликовые коньки, лонгборд, беговел. Кроме того, общественная организация ведет набор детей в бесплатные группы.
- Бесплатные группы мы открыли в рамках социального проекта. Количество мест ограничено, поэтому просим поторопиться наших юных спортсменов, - отметила руководитель клуба Татьяна Котвицкая.
Помимо летних видов спорта общественная организация вдет обучение в зимний период времени лыжным гонкам и сноуборду. С ребятами работают опытные тренеры-инструкторы. Набор ведется с 3 лет.
Тренировки проходят в вечернее время на лыжероллерной трассе около гостиницы Санта и в городском парке. Запись детей по телефону 444-181.
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