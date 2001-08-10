Первые в этом году летние занятия в рамках проекта «Социальный фитнес» прошли в Южно-Сахалинске
Первые в этом году летние занятия в рамках проекта «Социальный фитнес» прошли на волейбольном корте одной из спортивных школ областного центра. Об этом ТИА "Острова" ссообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Участники церемонии открытия по традиции прошли бесплатное медицинское обследование, после чего приступили к интенсивной полуторачасовой тренировке. Ежегодно в рамках проекта более тысячи жителей островной столицы занимаются физкультурой на пяти круглогодичных площадках под руководством 10 профессиональных тренеров. Занятия для них проводятся бесплатно.
«Социальный фитнес» стартовал в Южно-Сахалинске в 2013 году, за это время проект вырос и приобрел большую популярность среди жителей Южно-Сахалинска. За счет грантовой поддержки правительства Сахалинской области приобретены спортивный инвентарь для занятий, звуковое оборудование.
За пять лет работы проекта география тренировочных площадок расширилась. Теперь желающие приобщиться к здоровому образу жизни могут заниматься фитнесом не только в самом Южно-Сахалинске, но и в планировочных районах. В следующем году планируется подключить к проекту районы области.
- Я занимаюсь фитнесом пять лет, с самого начала проекта. Изначально пришла за компанию с подругой, а потом втянулась. Сначала это были легкие тренировки, со временем занятия стали проходить в усиленном режиме, - отметила участница проекта Марина Шевелева. – Тем более, сейчас проект круглогодичный – зимой мы катаемся на лыжах, осенью и весной занимаемся скандинавской ходьбой, а летом на открытых площадках.
Владимир Путин поставил задачу перед регионами привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 47 % населения. В этом отношении Сахалинская область - лидер среди субъектов Дальнего Востока. По итогам прошлого года спортивными занятиями было охвачено 42,6% от общей численности населения. Достичь таких высоких показателей удалось благодаря политике островных властей в области строительства новых спортивных объектов и комплексов. В прошлом году было введено в эксплуатацию 20 спортивных объектов, в этом году уже 4. Количество вовлеченных в спорт людей за последние три года увеличилось в 10 раз.
Примечательно, что «Социальный фитнес» - не первый проект, реализуемый в Сахалинской области для бесплатных занятий спортом. Для подрастающего поколения работают «Хоккей в школу», «Коньки в школу» и «Лыжи в школу». Инвентарь желающим заниматься предоставляется бесплатно. За последний год данными видами спорта было охвачено свыше трех тысяч человек.
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