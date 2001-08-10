Спартакиада «Всем сердцем» пройдет в Южно-Сахалинске
7 июля с 10:00 часов на территории Городского парка состоится традиционное мероприятие семейной спартакиады по преодолению препятствий с прекрасной половиной человечества на руках. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Спартакиада приурочена к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности.
Семейная спартакиада «Всем сердцем» - это возможность доказать своей половинке, что слова мужчин не напрасны, это уникальный шанс в необычной форме подарить улыбку и счастье на лице Любимой, а также проверить свои физические способности, ну и конечно запастись зарядом позитива.
Правила спартакиады не сложные. Половинка устраивается у парня на шее, который должен крепко держать её ноги.
Расстояние, которое должен преодолеть мужчина составляет 350 метров, поэтому силы тут понадобятся. Но изюминка спартакиады еще и в том, что бежать нужно не просто по ровной дорожке, а по ходу пробежки преодолевать всевозможные препятствия. Вода, трава, шины и бревна будут встречаться на пути следования. Половинку ронять не следует, во-первых, женщина может получить травму, во-вторых, как минимум будут начислены 15 штрафных секунд.
Принять участие в забеге смогут все желающие пары в возрасте от 16 лет.
- Помимо забега будут организованны иные интерактивные зоны для отдыха:
Выступление творческих составов города,
Выступление приглашенных DJ`ев города,
Водная битва для всех зрителей.
Спартакиада будет проводится в двух возрастных группах:
- 1 группа – пары от 16 до 35 лет.
- 2 группа – пары от 35 до 55 лет.
В каждой возрастной группе будут 3 призовых места.
Все пары получат медали и сертификаты участников спартакиады, а также призы от спонсоров.
Заявки принимаются по почте: gpkio-kmo@mail.ru.
Справки по телефону: 72-45-75; +79248805045 (Артём).
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