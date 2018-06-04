«Динамо» одержало победу в открытом волейбольном турнире среди мужских команд

В Южно-Сахалинске прошел открытый областной турнир по волейболу на «Кубок Сахалинской региональной организации «Динамо». Участниками состязаний в ВЦ «Сахалин» стали пять сильнейших мужских команд юга острова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- В 2018 году Всероссийской спортивной организации Динамо исполнилось 95 лет. В честь юбилея в Южно-Сахалинске проводится ряд спортивных мероприятий, посвященных этой дате. Отчетный турнир был одним из них, - сообщили в СРО «Динамо».

На торжественной церемонии открытия соревнований выступили председатель Сахалинской региональной организации «Динамо» Николай Бондаренко, директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов и начальник управления по физической культуре и спорту Администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина. Они пожелали волейболистам хороших подач, сильных ударов и красивых комбинаций.

- На победу претендовали «Флагман» из Корсакова, а также «Динамо», ВЦ «Сахалин», «СахГУ» и «Эйс», представлявшие островную столицу, - рассказал главный судья соревнований Олег Крюков. – Они определили сильнейшего по круговой системе.

В итоге наибольшее количество очков набрали три команды – «Динамо», «Флагман» и «Эйс». Организаторам пришлось считать дополнительные показатели, чтобы выявить победителя.

Арифметические подсчеты вывели на верхнюю строчку турнирной таблицы «Динамо». Серебряный призер – «Флагман», бронзовый – «Эйс». Без наград в этот раз остались ВЦ «Сахалин» и «СахГУ».

MVP турнира были признаны Иван Носков («Динамо»), Виталий Загний (Корсаков) и Валентин Королев («Эйс»).

- В команде ВЦ «Сахалин» играли юноши 2003 г.р., которым пока еще сложно на равных соперничать со взрослыми волейболистами. Тем не менее один матч они все же выиграли. А полученный опыт, конечно же, скажется в дальнейших турнирах и поможет им совершенствоваться, - говорит Сергей Кирсанов.

Добавим, что организаторы соревнований выражают искреннюю благодарность за помощь и поддержку в проведении турнира оружейному салона «Динамо» и медицинскому центру ООО «Сервис-Сахалин».